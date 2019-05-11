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Suriye'deki yeni göç hareketleri Türkiye'ye yansımayacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:"Suriye'nin içerisinde artan gerilim ve çatışmalar nedeniyle oluşan göç hareketleri dolayısıyla sivillerin korunmasına yönelik, ülkemize yeni bir göç dalgası oluşmamasına yönelik çalışmamız yoğun bir şekilde artarak devam ediyor"- "Özellikle Fırat Kalkanı ve Afrin bölgelerinde kalıcı konutlar oluşturarak Türkiye'den tersine göçü gerçekleştirmek adına çalışmalarımız olacağını söyleyebilirim"
 11 Mayıs 2019 11:47
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Suriye'deki yeni göç hareketleri Türkiye'ye yansımayacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'deki savaşa ilişkin, "Suriye'nin içerisinde artan gerilim ve çatışmalar nedeniyle oluşan göç hareketleri dolayısıyla sivillerin korunmasına yönelik, ülkemize yeni bir göç dalgası oluşmamasına yönelik çalışmamız yoğun bir şekilde artarak devam ediyor." dedi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın, "Ramazanda Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanyanın sadece Türkiye'de değil, dünyanın 38 farklı ülkesinde yürütüldüğüne dikkati çekti. Kınık, ramazanın kendileri için seferberlik ayı olduğunu dile getirdi.

Kınık, hem hayırseverlerden yardım topladıklarını hem de ihtiyaç sahiplerine el uzattıklarını aktararak, "Ramazanda yaklaşık 15 milyon insana ulaşmayı hedefledik. Ulaşacağımız insan sayısı açısından şubelerimizle, temsilciliklerimizle, gönüllülerimizle, bağışçılarımızla beraber yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Ramazan ayı öncesinde Gazze'ye ve Suriye'nin İdlib kırsalına saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Kınık, çatışmalar nedeniyle Suriye'de ciddi bir göç hareketi yaşandığını belirtti.

- Göç dalgasına karşı Suriye'de yoğun çalışma

Kınık, ülke sınırlarına Suriye tarafından 150 bin civarında insan geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunlara yönelik yeni kamp alanları oluşturulması, mevcut kamp alanlarının kapasitelerinin artırılması ve bu insanlara ramazan ayı süresince özellikle gıda desteği ve iftarlık verilmesi noktasında arkadaşlarımız seferberlik halinde çalışıyorlar. Kudüs'teki ve Gazze'deki daimi delegasyonlarımız aracılığıyla da Filistin'deki yaşanan süreci takip ediyoruz. Oradaki rutin insani desteklerimiz devam ediyor. Afet kapasitesini artırmak için yürüttüğümüz çalışmalarımız bu anlamda devam ediyor. Suriye'nin içerisinde artan gerilim ve çatışmalar nedeniyle oluşan göç hareketleri dolayısıyla sivillerin korunmasına yönelik, ülkemize yeni bir göç dalgası oluşmamasına yönelik çalışmamız yoğun bir şekilde artarak devam ediyor."

Suriye içerisinde de iftar programları düzenlediklerini, bunun yanında yemek dağıtımlarının da sürdüğünü belirten Kınık, ülkedeki çadır kapasitesini de artırdıklarını belirtti.

- Tersine göç için çalışmalar başlayacak

Türk Kızılay olarak Suriye'nin içine 2011 yılından beri 100 bin çadır ve 42 bin tırlık malzeme sevkiyatı yaptıklarını belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Bu tamamen içerideki kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamaya yönelik destek mahiyetinde. Bu her gün rutin olarak devam ediyor. Çok ciddi bir un sevkiyatımız ve bunları ekmek haline getirip dağıttığımız bir operasyonumuz var. Halihazırda 30'a yakın kampı destekliyoruz. Bu kampların içerisinde bir kısım eskimiş olan çadırları yenileme şeklinde, bir kısım da yeni gelen insanların bu çadırlara alınması şeklinde çalışmalarımız var. Bunların akabinde özellikle Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesinde kalıcı konutlar oluşturarak Türkiye'den tersine göçü gerçekleştirmek adına çalışmalarımız olacağını söyleyebilirim. Şu an Türkiye'ye yönelik göç halkası büyük oranda tamamlanmış durumdadır. Bu anlamda içeride yapmış olduğumuz kapasite artırma çalışmalarıyla, Suriye içinde yaşanan göç hareketleri Türkiye'ye yansımadan içeride tamponlanabilmektedir."

Anadolu Ajansı
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