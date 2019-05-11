TESK'ten 'kara liste sorunu giderilsin' çağrısı
|11 Mayıs 2019 12:15
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın en çok sıfır faizli can suyu kredisine ihtiyacı var ve buna ulaşmasının önündeki en büyük engel kara liste. Etkin bir sicil affı ile esnafımız rahatlayacaktır." ifadesini kullandı.
Palandöken, esnaf ve sanatkara kullandırılan, düşük ya da sıfır faizli kredilere talebin her geçen gün arttığına dikkati çekti.
Döviz kurlarındaki dalgalanmadan, zincir marketlerden ve AVM'lerden en fazla olumsuz etkilenen kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğunu belirten Palandöken, "Esnafımızın en çok sıfır faizli can suyu kredisine ihtiyacı var ve buna ulaşmasının önündeki en büyük engel kara liste. Etkin bir sicil affı ile esnafımız rahatlayacaktır. Borcunu ödemekte zorlanan esnafımızın kredilerine, yapılandırma getirilmeli. Düşük ve sıfır faizli kredi imkanlarının çeşidi ve üst limiti artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
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