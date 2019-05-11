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Kızına cinsel istismarla suçlanan baba duruşmada tutuklandı

İzmir'de kızının, "Benim babam bir babanın kızına yaklaştığı şefkat duygularıyla yaklaşmadı. Ben babamın ceza almasını istiyorum" demesinin ardından tutuklandı
 11 Mayıs 2019 12:20
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Kızına cinsel istismarla suçlanan baba duruşmada tutuklandı

Buca'da 2016 yılında yaşandığı öne sürülen olayda, H.K.V., önce teyzesine sonra da okuldaki rehber öğretmenine babasının cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı. Teyze ve öğretmenin şikayeti üzerine M.V. gözaltına alındı. H.K.V., Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) verdiği ifadesinde, babasının tatile gittikleri Marmaris'te ve evde yalnız kaldıkları zaman cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen M.V., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık M.V., eşi K.D., mağdur H.K.V., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen ve kızına cinsel istismarda bulunmadığını öne süren sanık M.V., "Ben eşimle 20 yıllık evliyim. Onun ilk eşinden olan kızına, yani üvey kızıma bile böyle bir şey yapmamışken, bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ev meselesi yüzünden baldızım planlı olarak bana iftira atmıştır. Bu iftira konuşulmaya başlandığında kızımı ve eşimi karşıma alıp konuştum. Kızıma 'Ben sana kötü bir şey yaptım mı' diye sordum. Kızım da bana 'Sen benim babamsın, sen bana kötü bir şey yapmadın' dedi. Ben kızımın bir kez belini ovdum. Bunu da kendisini istemiştir. Kötü bir niyetle yapmadım. Marmaris'ten dönerken araçta yer olmadığı için kızımı dizime oturttum. Baldızım bu olayları değiştirerek bana iftira atmıştır" dedi.

'BOŞANMASINLAR DİYE ANLATMADIM'

Pedagogun talebi üzerine mağdur H.K.V., ifade vermek için duruşma salonuna alınırken, sanık dışarı çıkartıldı. H.K.V., hakimin "Yaşadıklarını neden annene anlatmadın" sorusu üzerine "Hem babamdan korktuğum için hem de boşanmasınlar diye anlatmadım. Vücudumda tırnak izlerini annem sorduğunda boşanmasınlar diye sinek ısırığı demiştim. Benim babam bir babanın kızına yaklaştığı şefkat duygularıyla yaklaşmadı. Ben babamın ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

Sanığın eşi K.D. olayı öğrendiğinde önce kızına inanmadığını, babasını yanlış anlamış olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Kızım benden önce ablama anlatmış. İlk duyduğumda kızıma inanmadım. Yanlış anlamıştır diye düşündüm. Hatta kızıma 'O senin baban, seni sevebilir' dedim ancak kızım bana 'anne beni normal öpmedi, dudağımdan öptü' diye detaylı anlatınca kızıma inandım" dedi.

Duruşmaya katılma talebinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanığın ifadesini kabul etmediklerini ve tutuklu yargılanmasını istediklerini söyledi. Mağdurun tanık olarak dinlenen teyzesi H.K., sanıkla aralarında babasından kalan ev nedeniyle herhangi bir husumet bulunmadığını iddia ederek, "Yeğenim bana yaşadıklarını anlattı. Ben de okuldaki rehber öğretmenine anlatmasını sağladım" dedi.

H.K.'nin ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek söz isteyen sanık M.V., "Üvey oğlum kolonya içmeye başladı. Ben bunu dillendirince bana komplo kurdular. Ben Allah katında vicdanen rahatım" dedi.

Duruşma savcısı, bakanlık avukatının katılma talebinin kabul edilmesi, mağdurun ruhsal bakımdan yalan söyleme eğiliminin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rapor istenmesi ve sanığın tutuklanması yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, savcının talebi doğrultusunda mağdurun Ege Üniversitesi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na sevk edilerek rapor istenmesine, bakanlık avukatının katılma talebinin kabulüne ve M.V.'nin tutuklanmasına karar verdi. Duruşmanın bitmesinin ardından salona gelen jandarma ekipleri tarafından kelepçe takılan sanık M.V., cezaevine götürüldü.
DHA
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