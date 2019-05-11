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İnternetten ayakkabı alan öğretmen kargo gelince dolandırıldığını anladı

İnternetten ayakkabı aldı, hayatının şokunu yaşadı
 11 Mayıs 2019 12:28
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İnternetten ayakkabı alan öğretmen kargo gelince dolandırıldığını anladı

Zonguldak'ta internet üzerinden ayakkabı sipariş eden alan ortaokul öğretmeni Tayfun Akkuzu, gelen kargoyu açtığında şoka uğradı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ortak okul öğretmeni Tayfun Akkuzu, internetten sipariş ettiği ürün başka çıkınca şoka uğradı. Sipariş ettiği spor ayakkabı yerine kalitesiz kundura ayakkabı geldi. Olayın üzerine alışveriş yaptığı siteyi arayan öğretmen Tayfun Akkuzu telefona cevap verilmediği zaman dolandırıldığını anladı.

Tüketici olarak mağdur olduğunu ifade eden ortaokul öğretmeni Tayfun Akkuzu, başından geçenleri anlattı. Akkuzu yaptığı açıklamada, "Bir sosyal paylaşım sitesinde görüp, beğendiğim ayakkabı reklamına tıklayıp, almak istedim. Adrese teslim şeklinde form doldurup ayakkabıyı aldım. Akabinde 3 iş günü içinde kargodan teslim aldım. Evime gelip paketi açtığımda aldığım ürünle, gelen ürün arasında çok büyük bir fark olduğunu gördüm. Normal de beğenip aldığım ürün spor ayakkabısıydı. Bu gelen kundura çıktı. Hatta o kadar kötü bir ayakkabı ki düşük kalitede satılan uyduruk ayakkabı çıktı. Bu yüzden tüketici olarak mağdurum. Sitedeki numarayı arayıp, sorun olduğunu dile getirmek istedim ama müşteri temsilcisine bağlanmadı. Yani karşıma herhangi muhatap kişi çıkmadı. Aslına bakılırsa benim ödediğim para büyük bir miktar değil. Böyle olaylar yaşayan, muhatap olan o kadar çok insan var ki mağdur pozisyonda olup zorluk yaşayan. Şöyle çevreme sorduğum zaman insanlar internetten alış veriş yapıp, başına mağduriyet gelmeyen insan sayısı çok az. Herkesin yaşamış bir örneği var aslında ama insanlar sessiz kalıyorlar. Bu siparişte benimde hatam var. Güvenilir bir siteden alış veriş yapmadım. Ama güvenilir siteleri de ayırt edebilmek tüketiciler açısından zor bir durum. Bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi lazım. Devletin bir şekilde harekete geçmesi lazım. En azından reklamlarının yayınlanmaması ve ceza uygulanması gerekir. Yoksa tüketicinin, müşterilerin mağduriyetleri asla bitmez" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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