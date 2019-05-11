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Üniversite öğrencileri uydu ayrılma sistemli roket yaptı

Alaattin Keykubat Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci, okulun desteğiyle katı yakıtlı alçak irtifa uydu ayrılma sistemli roket geliştirdi
 11 Mayıs 2019 12:40
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Üniversite öğrencileri uydu ayrılma sistemli roket yaptı

- Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup üniversite öğrencisinin kurduğu Altürk-7 Roket takımı, AGENA adını verdikleri katı yakıtlı alçak irtifa uydu ayrılma sistemli roket üretti.

Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Savunma Sanayi Teknolojileri Kulübü bünyesinde kurulan 8 kişilik Altürk-7 Roket takımı, roketlerin ayrılma sistemlerinin genellikle patlayıcılarla yapılması nedeniyle oluşan zararı dikkate alarak yeni bir proje geliştirdi.

Öğrenciler herhangi bir patlayıcı malzeme içeriği bulunmayan, tamamen mekanik bir ayrılma sistemi geliştirdikleri projeyle TEKNOFEST Roket Yarışması'na başvuruda bulundu. Ön elemeleri geçen ve tasarım aşamasına geçme hakkı kazanan grup, TUBİTAK'ın düzenlediği 2242 kodlu projeye de başvuruda bulundu.

- "Eylül ayında da test çalışmalarını göreceğiz"

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Hasan Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıllık yeni üniversite olmalarına rağmen öğrencilerinin hazırladıkları projeyle katıldıkları TEKNOFEST Roket Yarışmasında ön elemeyi geçtiklerini söyledi.

Öğrencilerinin istekli ve arzulu olduğunu dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

"Anıl gelip bir roket projesi üzerinde çalışacağını söyleyince biz de heyacanladık. Kendilerine fakülte ve üniversite olarak destek verdik. Verdiğimiz desteklerin boşuna olmadığını gördük. Savunma sanayi firmalarından destek aldık. 8 kişilik farklı mühendisliklerden öğrencilerimizin oluşturduğu grup, katıldıkları TEKNOFEST Roket Yarışmasında ön aşamayı geçti. Şimdi tasarım aşamasındayız. Eylül ayında da TEKNOFEST'te Tuz Gölü'nde yapılacak test çalışmalarını göreceğiz."

Güneş, savunma sanayisinde son 10 yılda büyük hız kazandıklarını kaydederek üniversitelerin de bu konuda çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Üniversite olarak kendilerinin de İHA'lar üzerinde çalışmalarının olduğunu ifade eden Güneş, "Bu projelerin başarılı olmasında daha önemli olan öğrencilerimizin uzmanlaşması. Çünkü savunma sanayisi için uzman yetenekli mühendislerin yetişmesi lazım. Bizim de Alanya'da bu tür öğrenci ve mühendislerimizi yetiştirecek imkanlara sahibiz. Laboratuvarlarımız gelişiyor. Son 3 yıllık yeni bir fakülte olmasına rağmen, projelerimizle ortaya çıkıyoruz." diye konuştu.

- "Ayrılma testlerini başarıyla gerçekleştirdik"

Endüstri mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve proje yöneticilerinden Anıl Karagök, okulda öğrendiklerinin uygulamaya dökülmesi gerektiğini ve bu bağlamda da bir şey üretmeye kararı verdiğini söyledi.

Okul arkadaşı Deniz Turgut ile fikrini paylaştıktan sonra Dekan Güneş'e mail attıklarını belirten Karagök, "Dekanımız da bizi öğretim üyesi İsmail Topçu'ya yönlendirdi. Bununla birlikte savunma sanayisi üzerinde neler eksik olduğu üzerinde düşündük ve eksiklikler üzerinde çalıştık. Roketlerin ayrılma sistemi üzerine yoğunlaştık. Geleneksel enerjik patlamalı ayrılmaları iptal edip, daha elektronik ve modern hale nasıl getirebiliriz üzerine düşündük. Arkadaşlarla fikir ortaklığına varıp çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

Roket fikrinin ilk kendi aklına geldiğini ancak bunu dile getirdiğinde bunu yapmak isteyen arkadaşlarının olduğunun ortaya çıktığını dile getiren Karagök, roketin çalışmasında uçmasından çok ayrılmasının nasıl daha sağlıklı olacağı üzerinde çalışma yaptıklarını vurguladı.

Patlamayla gerçekleştirilen bir ayrılmada uydunun ve roketin zarar görme ihtimalinin olduğunu kaydeden Karagök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barut geleneksel ve basit bir sistem. Uydu gibi maliyeti yüksek işler için bu tarz enerjik sistemler risk teşkil ediyor. Bunca maliyet döküldükten sonra paralar harcandıktan sonra olasılıklara bel bağlamanın gereksiz olduğunu düşünerek elektronik bir ayrılma sistemi üzerinde çalıştık. Ayrılmayı otonom ve yer istasyonundan müdahale ile de yapabiliyoruz. Ayrılmaları geleneksele göre biraz daha iyileştireceğimizi düşünüyorum. Ayrılma testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi bundan bir üst safhaya götürmek istiyoruz. 'Nasıl üretilebilir ve nasıl seri üretime adapte edebiliriz'i düşünüyoruz."

- "Bu proje bizim için ilk adım oldu"

Endüstri mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve proje yöneticilerinden Deniz Turgut ise sadece bir roket yapmak veya ayrılma sistemi gerçekleştirme amacıyla yola çıkmadığını kaydetti.

İnovatif bir şeyler üretmek ve sektöre katkı sağlama düşüncesiyle hareket ettiğini dile getiren Turgut, "Bu proje bizim için ilk adım oldu. Hep birlikte arkadaşlarımızla çalışarak bu noktaya geldik. Takımımızı da kurarken her alanda öğrencilerin olmasına dikkat ettik." açıklamasını yaptı.
Anadolu Ajansı
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