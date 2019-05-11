Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı
Dalgıçlar da uçurumun alt bölgesindeki derede arama yapıyor
|11 Mayıs 2019 12:52
|Yazdır
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken dün Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları yeniden başladı.
Nişancı'nın kaybolduğu bölgede dün hava kararana kadar arama kurtarma çalışması yapan yaklaşık 100 kişilik AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri, gece verilen aranın ardından çalışmalarına tekrar başladı.
Aramalar, gece İHA'ların termal kameralarla da çalışma yaptığı vadi ile uçurumun alt bölgesindeki derede gerçekleştiriliyor.
Bölgenin hem Trabzon hem de Bayburt tarafından sürdürülen arama faaliyetlerine, Rize'den gelen dalgıçlar da dere içindeki aramalarla dahil oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tekirdağ'da terör operasyonu: 1 DAEŞ şüphelisi yakalandı
11 Mayıs 2019 13:53
|İnternetten ayakkabı alan öğretmen kargo gelince dolandırıldığını anladı
11 Mayıs 2019 12:28
|Kızına cinsel istismarla suçlanan baba duruşmada tutuklandı
11 Mayıs 2019 12:20
|Mal varlığına karşı suçlarda yüzde 11 düşüş gerçekleşti
11 Mayıs 2019 11:08
|Sahte profesör referansıyla dolandırıcılık
11 Mayıs 2019 09:58
|'Mehmet Aydın'ın kardeşi hayvan hırsızı çıktı
11 Mayıs 2019 08:30
|Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
11 Mayıs 2019 08:05
|Erzurum'da gölette 2 çocuk boğuldu
11 Mayıs 2019 07:45
|Havalimanı çalışanına hakaretler yağdıran yolcu adli kontrolle serbest bırakıldı
11 Mayıs 2019 07:25
|Çanakkale'de sahilde çocuk cesedi bulundu
10 Mayıs 2019 20:55