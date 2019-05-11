Adalet Bakanı Gül YSK üyelerine sahip çıktı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "YSK üyelerini hedef gösterecek şekilde bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. Ahlaki sorumsuzluk örneğidir. Bu asla kabul edilemez" dedi
|11 Mayıs 2019 13:26
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te, gündemdeki gelişmeler ve YSK'nın İstanbul seçimlerine yönelik kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Gül şunları söyledi:
YSK kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz elbette eleştirisiniz. Ancak YSK kararına saygı duymak hukuk devleti ilkenin olmazsa olmaz şartıdır.
YSK üyelerini hedef gösterecek şekilde bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. Ahlaki sorumsuzluk örneğidir. Bu asla kabul edilemez.
Bu üslup o yüksek mahkeme üyelerini alçaltmaz. Ama o üslubu kullananların seviyesini gösterir.
Bütün üyeler saygındır.
YSK kararı herkesi bağlayan bir karardır. Bu tür açıklamaları asla kabul etmiyoruz.
YSK mazbatayı alıp iptal etmemiştir. Milletin hakemliğine gitme kararı vermiştir.
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