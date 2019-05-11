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Tekirdağ'da terör operasyonu: 1 DAEŞ şüphelisi yakalandı
DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı
|11 Mayıs 2019 13:53
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Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında üzerinde sahte kimlik çıkan Suriye uyruklu B.M.K'yi (26) yakaladı.
Şüphelinin bulunduğu evde yaşayan 7 Suriyeli'nin de cep telefonları incelenmeye alındı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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