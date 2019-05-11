Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, İstanbul İl Başkanlığında seçim çalışmalarına ilişkin toplantı yapılıyor
|11 Mayıs 2019 15:03
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin toplantı gerçekleştiriliyor.
Erdoğan, eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenaze töreninin ardından AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.
Erdoğan ve Yıldırım'ı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.
İl başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın başkanlığında 23 Haziran seçimlerine ilişkin toplantı yapılıyor.
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