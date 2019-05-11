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İstanbul'da yağış etkili oluyor

Yağış, bazı bölgelerde kuvvetli olmak üzere kent genelinde etkili oluyor
 11 Mayıs 2019 15:07
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İstanbul'da yağış etkili oluyor

İstanbul'da yağış etkili oluyor.

Kentte öğlen hafif aralıklarla başlayan yağış, bazı bölgelerde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İlerlemekte zorlanan bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip yağışın hafiflemesini bekliyor.

İtfaiye ekipleri de bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için çalışma yapıyor.

Anadolu Ajansı
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