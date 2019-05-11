Jandarmanın yardım eli Şeker teyzeyi sevindirdi
|11 Mayıs 2019 15:13
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Van Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar "Engelliler Haftası" dolayısıyla ziyaret ettiği yürüme güçlüğü çeken 70 yaşındaki Şeker Tarhan'a tekerlekli sandalye hediye etti.
Van Jandarma Komutanlığı ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, temin ettikleri tekerlekli sandalyeyi, Edremit ilçesinin Köprüler Mahallesi'nde yaşayan ve yürüme güçlüğü çeken Tarhan'a teslim etti.
Tarhan'ın elini öpen ve bir süre sohbet eden komutanlar, yaşlı kadının mutluluğuna ortak oldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tarhan, "Allah devletimize zeval vermesin ve tüm askerlerimizi korusun. Siz bu ramazanda beni sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Jandarma teşkilatına teşekkür ediyorum." dedi.
Tarhan, ramazan dolayısıyla komutanlara ikramda bulunamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.
Şeker Tarhan'ın oğlu Ayhan Tarhan ise rahatsızlığı nedeniyle evden dışarı çıkamayan annesinin bu hediye sayesinde artık güzel havalarda zamanını dışarıda geçireceğini söyledi.
Ziyarete katılan Mahalle Muhtarı Yusuf Bilgin de jandarma ekiplerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.
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