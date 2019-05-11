1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dereye devrilen otomobildeki iki polis şehit oldu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu iki polis memuru yaşamını yitirdi, bir polis memuru ağır yaralandı
 11 Mayıs 2019 15:14
Yazdır
Dereye devrilen otomobildeki iki polis şehit oldu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu iki polis memuru yaşamını yitirdi, bir polis memuru ağır yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, polis memuru Fatih Şevket Ersin idaresindeki 27 UY 10 sivil plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yukarı İhsan Gazili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.

Sürücü Ersin ile polis memuru Hayrullah Taşköprü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan polis memuru Muhammed Enes Yolcu ise Yerköy Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazanın, Ağrı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli oldukları belirtilen polis memurlarının, eğitim için geldikleri Ankara'dan Ağrı'ya dönüşleri sırasında meydana geldiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 2 yaralı
11 Mayıs 2019 16:01		 Tekirdağ'da terör operasyonu: 1 DAEŞ şüphelisi yakalandı
11 Mayıs 2019 13:53
AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı
11 Mayıs 2019 12:52		 İnternetten ayakkabı alan öğretmen kargo gelince dolandırıldığını anladı
11 Mayıs 2019 12:28
Kızına cinsel istismarla suçlanan baba duruşmada tutuklandı
11 Mayıs 2019 12:20		 Mal varlığına karşı suçlarda yüzde 11 düşüş gerçekleşti
11 Mayıs 2019 11:08
Sahte profesör referansıyla dolandırıcılık
11 Mayıs 2019 09:58		 'Mehmet Aydın'ın kardeşi hayvan hırsızı çıktı
11 Mayıs 2019 08:30
Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
11 Mayıs 2019 08:05		 Erzurum'da gölette 2 çocuk boğuldu
11 Mayıs 2019 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:01 - Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 2 yaralı15:58 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere mektup15:55 - Toplam ticari araç ihracatı 4 ayda yüzde 2 arttı15:52 - 'Türk Kılıcı' füze olarak geri döndü15:49 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı15:47 - Eski göreve iadesi uygun görülmeyenlere yönelik ilk Araştırma Merkezi yönetmeliği yayımlandı15:44 - Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Demirağ'a ziyaret15:40 - Hemşire eczaneden ilaç alıp teröristlere vermiş15:36 - Anneler Günü hediyesine ortalama 300 TL harcanıyor15:33 - Osmangazi Köprüsü'nün serüveni bu müzede anlatılıyor
15:30 - Aydınlatma lambalarını kıran kişiye 24 bin lira ceza15:28 - Bu okulun öğrencileri madalyaya doymuyor15:28 - Emlak vergisinde, 5 yıllık geriye doğru iade kararı15:26 - YKS öncesi tavsiyeler: Tekrar yapıp deneme çözün15:23 - Kapadokya'da en çok ziyaret edilen 3 mekan15:21 - Domates fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü15:20 - Güneydoğu, bayramı şimdiden 'doldurdu'15:17 - Camide imam,salonda kick boks antrenörü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
Bahçeli'den slogan önerisi: Yıldırımlar çaksın
Mahrem eş olmak için mülakat
Yerli otoda plan tıkır tıkır işliyor
Sahte profesör referansıyla dolandırıcılık
Kızına cinsel istismarla suçlanan baba duruşmada tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölünmüyor yokluğunda 2
bir kg patates ve bir kg soğanın 10 lira olması 1
Ali Babacan'ın rest çekmesi 1
açık taraf tutmak sanatçıların kariyerine fayda sağlamaz 1
matthijs de ligt 1
gündem dışı takılmak 2
Her şey onu hatırlayan son kişiye kadar yaşar 5
yatırım olarak arsa almak 1
Sadece sordum 3
demiri pas insanı hırs kemirir 1
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam