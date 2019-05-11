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Kapadokya'da en çok ziyaret edilen 3 mekan

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki bölge, dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
 11 Mayıs 2019 15:23
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Kapadokya'da en çok ziyaret edilen 3 mekan

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, yılın ilk 4 ayında ağırladığı 800 binden fazla turistle, turist yoğunluğunda rekorların yaşandığı geçen yılın aynı dönemini geride bıraktı.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki bölge, dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Turistler, peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırları, vadileri, butik otelleri ile ünlü, at, ATV motor ve sıcak hava balon turlarının düzenlendiği bölgenin eşsiz güzelliklerini görmek için Kapadokya'yı tercih ediyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce hazırlanan veriye göre, bakanlığa bağlı müze, ören yeri ve yer altı şehirlerine, ocakta 123 bin 244, şubatta 128 bin 955, martta 188 bin 487, nisanda ise 360 bin 46 giriş yapıldı. Böylece yılın ilk dört aylık dilimindeki ziyaretçi sayısı 800 bin 732'ye ulaştı.

Ocak-nisan döneminde, bölgede en çok ziyaret edilen alanların başında gelen Göreme Açık Hava Müzesi'ni 362 bin 897, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 165 bin 60, Derinkuyu Yeraltı Şehrini ise 118 bin 932 turist gezdi.

Bölgedeki müze, ören yeri ve yeraltı şehirlerini 2016 yılının ilk dört aylık döneminde 331 bin 819, 2017'nin aynı döneminde 365 bin 275 ve 2018'in aynı döneminde 705 bin 149 turist ziyaret etmişti.

- Bölgenin coğrafi yapısı turistlerin ilgisini çekiyor

Güney Koreli Byncu Lyun Cho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki bir arkadaşının tavsiyesiyle geldiği bölgedeki birçok turizm merkezini gezdiğini, Kapadokya'nın coğrafi yapısı karşısında şaşkın kaldığını belirtti.

Cho, "Kapadokya'ya ilk defa geldim. Çok güzel ve dünyanın başka yerinde olmayan çok ilginç coğrafi yapısı var. Daha önce burayı gören arkadaşımın fotoğraflarına bakmıştım. İlgimi çekti, görmem gerektiğini düşündüm ve ilk fırsatta Kapadokya'ya geldim. Burası çok farklı bir turizm alanı." dedi.

Arkadaşıyla geldiği bölgede peribacaları arasında gezinti yapan Kolombiyalı turist Juliana Neira ise Kapadokya'ya hayran kaldığını, ülkesine döndüğünde tanıtım elçiliği yapacağını dile getirdi.

Neira, "Kapadokya'yı gökyüzünden görmek için sıcak hava balon turuna katıldım. Muhteşem bir manzara vardı. Göreme Açık Hava Müzesi ve çeşitli yerleri gezdim. Kolombiya'ya gittiğimde yapabildiğim kadar tanıtım yapıp, insanların burayı görmelerini sağlayacağım. Buradaki her noktanın ayrı bir ilginçliği ve çekiciliği var." diye konuştu.

Kolombiyalı turistlerden Jose Daniel Toledo da daha önce çeşitli ülkelere gezi düzenlediğini ancak ilk defa geldiği Kapadokya'daki oluşumların benzeri ile karşılaşmadığını, bölgenin eşsiz güzelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Bölgeye gelen turistlere eşlik eden profesyonel turist rehberi Tahir Özözen, Kapadokya'ya ilginin her geçen yıl arttığını, 2019 yılında hareketli bir sezon yaşanan bölgedeki turizmcilerin 2020 yılından da çok ümitli olduğunu kaydetti.

Özözen, şöyle konuştu:

"Kapadokya'ya ilgi artıyor ve her yıl farklı yeni pazarlar açılıyor. Latin Amerika'da Türk dizileri gösteriliyor. Bu da Türkiye'ye olan ilgiyi çok artırıyor. Türkiye turizmi denilince de akla daha çok İstanbul ve Kapadokya geliyor. Ayrıca, Çin'den de büyük talep var. Avrupa ve Kuzey Amerikalı turistler de önümüzdeki günlerde gelmeye başlayacaktır. Turizmciler durumdan çok memnun ve geleceğe çok daha umutlu bakılıyor. Turizm sektörü, 2018'de ümitler çoğaldı, 2019 çok iyi gidiyor, 2020 yılından ise daha ümitli. Bu yılı, Türkiye ve Kapadokya bölgesindeki turist sayısı açısından geçen yıllara kıyasla artış göstererek tamamlayacağımızı düşünüyorum."
Anadolu Ajansı
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