Aydınlatma lambalarını kıran kişiye 24 bin lira ceza
Van'da yaklaşık 40 aydınlatma lambasını kıran İran uyruklu kişiye, 24 bin lira ceza verildi- Şüphelinin lambaları kırması güvenlik kameralarınca kaydedildi
|11 Mayıs 2019 15:30
|Yazdır
Van'da yaklaşık 40 aydınlatma lambasını kıran İran uyruklu kişiye 24 bin lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde bir kişinin aydınlatma lambalarını kırdığı görüntülerinin yayımlanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaklaşık 40 lambayı kırarak kamu malına zarar veren şüphelinin İran uyruklu O.F.T. olduğunu tespit etti.
Yakalanan şüphelinin ifadesinde, lambaları kırarken alkollü olduğunu söylediği öğrenildi.
Şüpheli O.F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca, 24 bin lira ceza verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Osmangazi Köprüsü'nün serüveni bu müzede anlatılıyor
11 Mayıs 2019 15:33
|Türk Eximbank Genel Müdürü görevinden ayrıldı
11 Mayıs 2019 15:14
|Jandarmanın yardım eli Şeker teyzeyi sevindirdi
11 Mayıs 2019 15:13
|İlçelerde 'Nöbetçi Noter' uygulaması başladı
11 Mayıs 2019 10:40
|TRT'nin istihdam fazlası personel çalışmasında karar çıktı
10 Mayıs 2019 21:41
|TRT'de yeni görev değişiklikleri gerçekleşti
10 Mayıs 2019 19:13
|Adana'da kokmuş horoz eti operasyonu
10 Mayıs 2019 18:08
|Türkiye'den Facebook'a 'veri ihlali' cezası
10 Mayıs 2019 16:34
|Emniyet'ten çakar lamba denetimi... 702 araca trafikten men
10 Mayıs 2019 15:29
|Doblo araçlar, 15 Temmuz Köprüsü'nden geçebilecek
10 Mayıs 2019 14:14