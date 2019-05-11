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Osmangazi Köprüsü'nün serüveni bu müzede anlatılıyor

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü'nün inşa sürecinin anlatıldığı Teknoloji Müzesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
 11 Mayıs 2019 15:33
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Osmangazi Köprüsü'nün serüveni bu müzede anlatılıyor

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün yapım sürecinin anlatıldığı Teknoloji Müzesi'ne her geçen gün turistlerin ilgisi artıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 350 metrekare alana kurulan teknoloji müzesinde, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü'nün benzer bir maketi yer alıyor.

İzmit Körfezi'nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprünün inşaat sürecinde kullanılan malzemelerin sergilendiği müzede, montaj aşamaları, görüntüler eşliğinde anlatılıyor.

Ziyaretçiler, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun İzmit Körfezi'nin iki yakasındaki Yalova ve Kocaeli'yi birleştiren köprüde, saatte 400 kilometre hıza ulaştığı sürüşe ait görüntüleri de izleyebiliyor.

Yapımı sırasında kedi yolu olarak bilinen halatın kopması üzerine kendisini sorumlu tutarak intihar eden Japon mühendis Kishi Ryoichi'nin kişisel eşyalarının da bulunduğu müzeye, özellikle Japon turistler ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 3 yıl önce hizmete açılan müze, yerli turistlerin yanı sıra Japonya, Güney Kore, Arabistan, Danimarka, İsviçre, Hindistan, Endonezya, Yunanistan, İran ve Hollanda'dan gelen ziyaretçileri ağırladı.

- "Özellikle Japon arkadaşın hikayesi beni hep duygulandırıyor"

İstanbul'da yaşayan İsmet Fuat Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'daki akrabalarını ziyaret ettiklerini, İstanbul'dan köprüyü kullanarak Bursa'ya gittiklerini belirtti.

Köprü manzarasının çok güzel olduğunu aktaran Kaçar, "Köprü zamandan tasarruf sağlaması, ulaşımı rahat olması açısından bize katkısı çok. İşte biraz pahalı." dedi.

Müzeyi ikinci kez ziyaret ettiğini vurgulayan Kaçar, "Müze, köprüde neler yapıldığını hatırlatıyor. Çok güzel bilgiler alabiliyoruz. Özellikle Japon arkadaşın hikayesi, beni hep duygulandırıyor. Aslında bizim de öyle olmamız gerekiyor. İşinden dolayı ne hale geldiğini görünce insanın duygulanmaması elde değil. Özellikle müzeye geldiğimde, Japon mühendisin eşyalarının bulunduğu bölümü mutlaka ziyaret ederim. Müzede kullanılan malzemeler, yapılan işlerin nasıl olduğunu en azından öğrenmiş olduk. " ifadesini kullandı.

- "Çok sıra dışı bir yer olmuş"

Antalya'da oturan Nuri Turhan da İstanbul'a iş ziyareti için geldiğini kaydederek, "Köprüyü kullanıyoruz. Köprü çıkışında bugün yine durduk. Oğlumla beraber geldik. Gezerken, müzeyi fark ettik. Enteresan geldi gerçekten. Hele Japon mühendisin hikayesini bir daha okuyunca, insan etkileniyor ve duygulanıyor. Gazeteden okumuştum ama içeriğini tam bilmiyordum. Dolayısıyla öğrendim. Hakikaten etkilendim." şeklinde konuştu.

Turhan, müzeyi detaylı gezdiğine işaret ederek, "Müze ilgi alanıma giriyor. Severim teknik olayları. Çok hoşuma gitti. Başlangıcından sonuna kadar, bir sürü materyalleri de koymuşlar. Çok güzel, çok enteresan, çok sıra dışı bir yer olmuş." dedi.

Anadolu Ajansı
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