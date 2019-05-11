1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anneler Günü hediyesine ortalama 300 TL harcanıyor

Farklı hediyelerin yanı sıra çiçek ve çikolatayı bile internetten almayı tercih eden tüketicilerin bu yılki Anneler Günü sepet ortalaması 250-300 lirayı buluyor- ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi:- "Teknolojiyi seven annelere en çok cep telefonu, tablet, akıllı saat gibi ürünler alınırken, çiçek ya da çikolata gibi hediyelerimizi alırken bile alışverişimizi online yapıyoruz. Hediye alışverişini son dakikaya bırakan tüketicilerimizin yardımına da e-ticaret yetişiyor"
 11 Mayıs 2019 15:36
Yazdır
Anneler Günü hediyesine ortalama 300 TL harcanıyor

Farklı hediyelerin yanı sıra çiçek ve çikolatayı bile internetten almayı tercih eden tüketicilerin bu yılki Anneler Günü sepet ortalaması 250-300 TL'den oluştu.

AA muhabirine bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Anneler Günü alışverişlerinin de diğer özel günlerde olduğu gibi bir iki hafta önceden başladığını ve özellikle belirli ürün gruplarının satışlarında 3-4 kat artış yaşandığını söyledi.

Ekmekçi, Anneler Günü'nde annelere en çok cep telefonu, beyaz eşya, küçük ev aletleri, parfüm, giyim, sağlık ve güzellik ürünleri, takı, çanta, cüzdan, ayakkabı, kol saati ve dekoratif objeler gibi ürünlerin alındığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Çiçek ve çikolata satışları her Anneler Günü'nün vazgeçilmezi olarak yine artış gösteriyor. Bu yıl 250-300 TL civarında sepet ortalaması gözlemliyoruz. Teknoloji hayatımızın her alanına etki ederken, annelerimize hediye alma yöntemlerimiz ve hediyelerimizin içeriği de teknolojiye paralel olarak evriliyor.

Teknolojiyi seven annelere en çok cep telefonu, tablet, akıllı saat gibi ürünler alınırken, çiçek ya da çikolata gibi hediyelerimizi alırken bile alışverişimizi online yapıyoruz. Ayrıca hediye alışverişini son dakikaya bırakan tüketicilerimizin yardımına da e-ticaret yetişiyor. Milyonlarca hediye seçeneği ve hızlı teslimat modelleriyle hediye bulamadım ya da geç kaldım gibi endişeleri ortadan kaldırıyor e-ticaret."

- "Eşlerin hediye alma oranı neredeyse yüzde 50'ye yakın"

Çocukların yanı sıra eşlerinde annelere hediye aldığına işaret eden Ekmekçi, "Eşlerin hediye alma oranı neredeyse yüzde 50'ye yakın diyebiliriz. Tabi ekonomik olarak hediye alabilecek yaşta olmayan çocuklar adına hediyeyi de yine eşler alıyor. Bununla birlikte bir de anneanne, babaanne ya da manevi olarak anne gibi görülen büyükler için de hediyeler alınıyor." dedi.

Emre Ekmekçi, bu yıl Anneler Günü'nde geçtiğimiz yıla kıyasla satışlarda yüzde 50'ye yakın artış gözlemlendiğini bildirdi.

Teknolojinin hayatın her alanına daha fazla girdiğine dikkati çeken Ekmekçi, "Hayatlarımızın giderek daha fazla dijitalleşmesi ve tüketicilerin e-ticareti günlük hayatlarının bir parçası haline getirmeleri, uygun fiyatlar ve ürün çeşitliliği ve Anneler Günü'ne özel kampanyalar bu artışın en önemli nedenleri arasında sıralanabilir. Annelerimiz en değerlilerimiz olduğu için diğer özel günlere oranla satışlar da nispeten biraz daha fazla artış gözlemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türk Kılıcı' füze olarak geri döndü
11 Mayıs 2019 15:52		 Gümrük tespitine teknoloji takviyesi
11 Mayıs 2019 13:51
TESK'ten 'kara liste sorunu giderilsin' çağrısı
11 Mayıs 2019 12:15		 Engellilere vergi indirimi işlemi kolaylığı
11 Mayıs 2019 11:05
Ulaşım emniyeti için 'başkanlık' oluşturuldu
11 Mayıs 2019 11:00		 Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri için düzenleme
11 Mayıs 2019 10:26
e-Teminat Mektubu düzenlemesi yapıldı
11 Mayıs 2019 09:50		 Karayollarında durum
11 Mayıs 2019 09:40
Ünlü marka için Kars'ta dev bir fabrika kuruyorlar
10 Mayıs 2019 23:26		 Garanti Bankası'ndaki isim değişikliği KAP'a bildirildi
10 Mayıs 2019 13:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:01 - Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 2 yaralı15:58 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere mektup15:55 - Toplam ticari araç ihracatı 4 ayda yüzde 2 arttı15:52 - 'Türk Kılıcı' füze olarak geri döndü15:49 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı15:47 - Eski göreve iadesi uygun görülmeyenlere yönelik ilk Araştırma Merkezi yönetmeliği yayımlandı15:44 - Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Demirağ'a ziyaret15:40 - Hemşire eczaneden ilaç alıp teröristlere vermiş15:36 - Anneler Günü hediyesine ortalama 300 TL harcanıyor15:33 - Osmangazi Köprüsü'nün serüveni bu müzede anlatılıyor
15:30 - Aydınlatma lambalarını kıran kişiye 24 bin lira ceza15:28 - Bu okulun öğrencileri madalyaya doymuyor15:28 - Emlak vergisinde, 5 yıllık geriye doğru iade kararı15:26 - YKS öncesi tavsiyeler: Tekrar yapıp deneme çözün15:23 - Kapadokya'da en çok ziyaret edilen 3 mekan15:21 - Domates fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü15:20 - Güneydoğu, bayramı şimdiden 'doldurdu'15:17 - Camide imam,salonda kick boks antrenörü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
Bahçeli'den slogan önerisi: Yıldırımlar çaksın
Mahrem eş olmak için mülakat
Yerli otoda plan tıkır tıkır işliyor
Sahte profesör referansıyla dolandırıcılık
Kızına cinsel istismarla suçlanan baba duruşmada tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu oyunu bozmaya kararlıyız 1
ankara barosunun ysk'ya tepkisi 1
yazıklar olsun nankörler 5
unisex isim 2
kötüye bir şey olmaz 1
bezm-i elest 1
dolar 1
23.06.2019 ibb başkanlığı seçimleri 2
Bardaktan çorba içmek 3
Maç muhabbetine maydanoz olmama kararı 1
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam