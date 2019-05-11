Anneler Günü hediyesine ortalama 300 TL harcanıyor

Farklı hediyelerin yanı sıra çiçek ve çikolatayı bile internetten almayı tercih eden tüketicilerin bu yılki Anneler Günü sepet ortalaması 250-300 TL'den oluştu.

AA muhabirine bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Anneler Günü alışverişlerinin de diğer özel günlerde olduğu gibi bir iki hafta önceden başladığını ve özellikle belirli ürün gruplarının satışlarında 3-4 kat artış yaşandığını söyledi.

Ekmekçi, Anneler Günü'nde annelere en çok cep telefonu, beyaz eşya, küçük ev aletleri, parfüm, giyim, sağlık ve güzellik ürünleri, takı, çanta, cüzdan, ayakkabı, kol saati ve dekoratif objeler gibi ürünlerin alındığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Çiçek ve çikolata satışları her Anneler Günü'nün vazgeçilmezi olarak yine artış gösteriyor. Bu yıl 250-300 TL civarında sepet ortalaması gözlemliyoruz. Teknoloji hayatımızın her alanına etki ederken, annelerimize hediye alma yöntemlerimiz ve hediyelerimizin içeriği de teknolojiye paralel olarak evriliyor.

Teknolojiyi seven annelere en çok cep telefonu, tablet, akıllı saat gibi ürünler alınırken, çiçek ya da çikolata gibi hediyelerimizi alırken bile alışverişimizi online yapıyoruz. Ayrıca hediye alışverişini son dakikaya bırakan tüketicilerimizin yardımına da e-ticaret yetişiyor. Milyonlarca hediye seçeneği ve hızlı teslimat modelleriyle hediye bulamadım ya da geç kaldım gibi endişeleri ortadan kaldırıyor e-ticaret."

- "Eşlerin hediye alma oranı neredeyse yüzde 50'ye yakın"

Çocukların yanı sıra eşlerinde annelere hediye aldığına işaret eden Ekmekçi, "Eşlerin hediye alma oranı neredeyse yüzde 50'ye yakın diyebiliriz. Tabi ekonomik olarak hediye alabilecek yaşta olmayan çocuklar adına hediyeyi de yine eşler alıyor. Bununla birlikte bir de anneanne, babaanne ya da manevi olarak anne gibi görülen büyükler için de hediyeler alınıyor." dedi.

Emre Ekmekçi, bu yıl Anneler Günü'nde geçtiğimiz yıla kıyasla satışlarda yüzde 50'ye yakın artış gözlemlendiğini bildirdi.

Teknolojinin hayatın her alanına daha fazla girdiğine dikkati çeken Ekmekçi, "Hayatlarımızın giderek daha fazla dijitalleşmesi ve tüketicilerin e-ticareti günlük hayatlarının bir parçası haline getirmeleri, uygun fiyatlar ve ürün çeşitliliği ve Anneler Günü'ne özel kampanyalar bu artışın en önemli nedenleri arasında sıralanabilir. Annelerimiz en değerlilerimiz olduğu için diğer özel günlere oranla satışlar da nispeten biraz daha fazla artış gözlemiyoruz." ifadelerini kullandı.