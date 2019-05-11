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Eski göreve iadesi uygun görülmeyenlere yönelik ilk Araştırma Merkezi yönetmeliği yayımlandı

7075 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iade olan personeli eski görevlerine değil, araştırma merkezlerinde istihdam edebilecektir. Araştırma merkezlerinin çalışma usul ve esasları bugün belirlendi.
 11 Mayıs 2019 15:47
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Eski göreve iadesi uygun görülmeyenlere yönelik ilk Araştırma Merkezi yönetmeliği yayımlandı

Memurlar.net'te 19 Mart 2019'da yayımlanan haberde, İçişleri Bakanlığı'nın iade olanlar için araştırma merkezlerini hala kurmadığına yer verilmişti. Tıklayınız.

7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 10/A madesi şu şekildedir:

"(1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi sebebiyle kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarından; haklarında mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilenlerden, eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayı ile uygun görülmeyenler ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde bu madde esaslarına göre istihdam edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile emniyet hizmetleri sınıfında bulunan her sınıftaki emniyet müdürlerinin atamaları araştırma merkezlerindeki araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerlerinin atamaları ise Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilen araştırma merkezlerindeki diğer kadrolara, kararların bildirimini takip eden otuz gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılır. Bunlara ilişkin kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca atama onayının alındığı tarih itibarıyla ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadrolar herhangi bir sebeple boşalmaları halinde iptal edilmiş sayılır."

DEĞERLENDİRME

Bu kanun maddesine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda, bakan onayı ile eski görevlerine iadesi uygun görülmeyenler, araştırma merkezlerinde istihdam edilecektir. Milli Savunma Bakanlığında binbaşı ve üstü rütbesindekiler ile Emniyette her sınıftaki emniyet müdürleri "Araştırmacı" olarak atanacaktır. Diğer unvanlardaki personelin ataması ise DPB'nin görüşü üzerine ilgili bakanlıklarca tespit edilen diğer kadrolara atanacaktır.

İçişleri Bakanlığında kurulan araştırma merkezlerine bağlı olarak oluşturulabilecek çalışma gruplarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik için tıklayınız.
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