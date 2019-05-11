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'Türk Kılıcı' füze olarak geri döndü

Osmanlı'da bir dönem yaygın olarak kullanılan ve "Türk Kılıcı" olarak da anılan Yatağan, ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli ve milli minyatür füze sistemine adını verdi
 11 Mayıs 2019 15:52
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'Türk Kılıcı' füze olarak geri döndü

Savunma sanayisinde son dönemde ortaya konulan modern ürünler, Türk tarihinde çeşitli dönemlerde kullanılan silah sistemlerinin adıyla hayata geçiriliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği minyatür füze sistemine, Osmanlı'da bir dönem yaygın olarak kullanılan ve "Türk Kılıcı" olarak da anılan Yatağan ismi verildi.

ROKETSAN, füze ürün ailesinin en yeni ve en küçük üyesi Yatağan Minyatür Füze Sistemi'ni, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttı.

Sistem için Türk tarihinde savunma alanında kullanılan bir ürünün adı tercih edildi.

Osmanlı döneminde yaygın olarak 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kullanılan Yatağan kılıcı, yabancılar arasında "Türk Kılıcı", halk arasında "Kulaklı" olarak da adlandırıldı. Kılıcın ağırlık merkezi, kılıç yapımında Türk eğrisi olarak bilinen açısı ve ideal vuruş şekli diğer kılıçlardan farklı olduğu için kullanım zorluğu barındırıyor. Formundaki bu farklılık, düşmanın her yönden gelecek kılıç darbelerinin daha kolay savurulmasına imkan sağlamasından kaynaklanıyor. Yatağan, iyi kullanan birinin elinde tahrip ve keski gücüyle çok etkili bir silah haline geliyordu.

Tüm bu özelliklere sahip kılıcın ismi, uzun yıllar sonra ileri teknolojiye dayalı yerli ve milli bir sisteme verildi.

Meskun mahal harp ortamında, güvenlik güçlerinin, keskin nişancı, toplu hedef ve düşmanla temasta takviyeye gelen unsurlar gibi tehditlere karşı muharip güç etkinliğinin artırılma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu alanda mevcut çözüm olarak sunulan ve yaygın bir kullanıma sahip olan konvansiyonel bombaatar mühimmatları güdümsüz olmaları, mevcut tehditlere göre menzillerinin kısa kalması, uzak menzildeki hedeflerde yüksek saçılım göstermesi ve bu nedenle istenmeyen yan hasarlar oluşma olasılığı gibi dezavantajlara sahip bulunuyor.

- Tek seferde yüksek hassasiyet hedefe ulaşıyor

ROKETSAN, bu ihtiyaca çözüm üretmek hedefiyle yaptığı çalışmalar sonrasında, mevcut ve yeni nesil 40 milimetre bombaatar silahları kullanılarak atılabilen, mevcut bombaatar mühimmatlarının sahip olduğu azami menzilin çok daha ilerisinde etkili menzile sahip, keskin nişancı, toplu hedef ve benzeri tehditlere doğrudan, tek seferde, yüksek hassasiyet ile ulaşacak güdümlü bir minyatür füze sistemi tanımını ortaya koyuyor.

Şirket, mevcut meskun mahal harp ortamında silahlı kuvvetlerin etkinliğini artırmak amacıyla yerli ve milli bir çözüm olarak Yatağan Füze Sistemi'ni sundu.

Yatağan Füze Sistemi, yaklaşık 1 kilogram ağırlığı ile tek piyade tarafından mevcut bombaatar silahları ile ya da insansız kara, deniz ve mini insansız hava araçları (İHA) ile atılabiliyor. Yarı aktif lazer arayıcı başlığı ile vuruş hassasiyeti yaklaşık 1 metre olan Yatağan, yaklaşık bin metre menzile ulaşabiliyor.

Sistem, hafif yapılara, zırhsız kara araçlarına, olası keskin nişancı mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere karşı etki sağlayabiliyor.

- Meskun mahalde azami üstünlük

Füze sistemi, düşük faydalı yük kapasitesi olan mini İHA ve insansız kara, deniz araçlarına entegre edilerek bu platformlardan da atılacak ya da bırakılacak.

Yatağan, lazer işaretleyici ile işaretlenmiş hedefe, minyatür arayıcı başlığı ve minyatür kontrol tahrik sistemi ile yönleniyor. Hedef işaretleme, kullanıcının isteğine bağlı olarak kullanıcının kendisi, bir yardımcı personel, mini İHA ya da insansız kara, deniz araçları üzerine yerleştirilmiş lazer işaretleyiciler ile yapılabilecek.

Yatağan'ın 2021 yılında geliştirme ve kalifikasyon çalışmalarının tamamlanarak sistemin envantere alınması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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