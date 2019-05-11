Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere mektup

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocukların sahip oldukları, her insanı kucaklayan, herkese eşit davranan, eşit seven, ayırmayan, ayrıştırmayan yüce duygularını, davranışlarımızla ellerinden almayalım. Emin olun ilk durağımız çocukları eğitmek değil. Yeniden başlamak için ilk durağımız biziz, kendimiziz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla velilere mektup yolladı.

Mektubuna, "Sevgili anneler babalar, en baştan başlayacağız, 'merhaba' dediğimiz yerden, tanıştığımız ilk günden, göz göze geldiğimiz ilk andan..." hitabıyla başlayan Selçuk, engelliye bakışın, selamlamanın, hal hatır sormanın, haklarının nasıl teslim edildiğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Çocukların kabul duygusunun çok yüksek olduğunu belirten Selçuk, onların, gören ile göremeyeni, duyan ile duyamayanı, yürüyen ile yürüyemeyeni birbirinden ayırmadıklarını ifade etti.

Ziya Selçuk, çocuklar için insanlar arasında fark olmadığını, farkı zamanla yetişkinlerden öğrendiklerini aktardı. Selçuk, "Çocuk eğitimi sözle, söylemle değil, hal ile örnek olmakla yapılır. Çocukların sahip oldukları, her insanı kucaklayan, herkese eşit davranan, eşit seven, ayırmayan, ayrıştırmayan yüce duygularını, davranışlarımızla ellerinden almayalım. Emin olun ilk durağımız çocukları eğitmek değil. Yeniden başlamak için ilk durağımız biziz, kendimiziz. Kendimizi bilmek en değerli yolculuğumuz. Biz, başlangıç noktamızı kendi kalplerimizden verelim." değerlendirmesinde bulundu.

Varılacak noktanın engelli çocukların eşit haklarda, eşit koşullarda eğitim gördüğü ve çocukluğunu yaşadığı sevgi dolu güzel günler olması temennisinde bulunan Selçuk, "Sevmeden sevgi, saymadan saygı gelmez. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konudaki ödevlerimize çalışıyor, her geçen gün yeni hizmetler ortaya koyuyoruz. Ürettiğimiz hizmetlerin toplumsal değere dönüşmesi için sizlerin katkısına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.