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Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Toprak altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı
|11 Mayıs 2019 16:01
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Şırnak'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Şırnak-Cizre kara yolu 15. kilometresindeki Maden Konutları mevkisinde kömür ocağında göçük meydana geldi.
Göçükte, 2 işçi toprak altında kaldı.
AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Göçükte toprak altında kalan işçilerden Reşit Özcan (45) hayatını kaybetti, Kamil Sunar (43) yaralandı.
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedenine ekiplerin çalışması sonucu ulaşıldı.
Yaralanan Sunar da 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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