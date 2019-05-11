Lise öğrencisi Münevver intihar etti
|11 Mayıs 2019 16:04
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Sivas'ta 16 katlı bir apartmanın en üst katından atlayan lise öğrencisi Münevver C. (16), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Karşıyaka Kız Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Münevver C., 16 katlı bir apartmanın en üst katına çıkarak aşağıya atladı.
Durumu fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Beton zemine düşen liseli kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Münevver C.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca Münevver C.'nin dün ailesine haber vermeden evden ayrıldığı ve kayıp olarak arandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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