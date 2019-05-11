Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ayak tarak kemiği' kırıldı
Bakan Selçuk'un programa bastonla gelmesi dikkat çekti
|11 Mayıs 2019 16:11
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Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ, TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye 24'üncü Zeka Oyunları Yarışması Ödül Töreni, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlenen bir programa ayağında yürüteç ve elinde bastonla geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Zeka Vakfı tarafından bakanlıkta düzenlenen, 'Türkiye 24. Zeka Oyunları Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.
Programa katılan Bakan Selçuk'un ayağındaki yürüteç ve elindeki baston dikkatleri çekti.
Alınan bilgiye göre, Bakan Selçuk'un "ayak tarak kemiğinin" kırıldığı öğrenildi.
Ayrıca, Bakan Selçuk'un bastonunun üzerinde yazan "M.E.B. Ziya Selçuk" detayı da dikkat çekti.
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