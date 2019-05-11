Başkent'te sağanak yağmur etkili oldu
Başkent'te sağanak yağmur etkili oldu
|11 Mayıs 2019 16:23
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Ankara'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'da bir süredir etkili olan soğuk ve yağışlı hava öğle saatlerinde kendini yağmur yağışı olarak gösterdi.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara girerek korunmaya çalışırken, trafikte ise sürücüler zorlandı.
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