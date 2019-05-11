Semra hemşire 9 yıldır 9 köye şifa dağıtıyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Bulanık ilçesinde hemşire Semra Keklik, en ücra köylere bile sağlık hizmeti götürerek kazandığı sevgi ile vatandaşların "Semra abla"sı oldu.

Kent merkezine 130 kilometre uzaklıktaki Sarıpınar Aile Sağlık Merkezinde 9 yıldır görev yapan Semra hemşire, bölgedeki 9 köye sağlık hizmeti veriyor.

Merkeze gelen hastalarla yakından ilgilenen 37 yaşındaki Semra Keklik, belirli günlerde de köylere giderek çocukların aşılarını ve kontrollerini yapıyor. Çalışkanlığı ve güler yüzüyle halkın takdirini toplayan Keklik, AA muhabirine, bölgenin zor şartlarına rağmen herkese elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Merkez dışında da görevlere gittiğini anlatan Keklik, "Aşılarımı ve dosyamı alıp sorumlu olduğum köylere gidiyorum. Bebek aşılarını düzenli takip ediyoruz. Köylüleri çok sevdiğim için 9 yıldır buradayım. Köylülerle aramızda hemşire gibi değil, abla kardeş ilişkisi var." dedi.

Keklik, köy sakinlerinin rahatsızlık ya da sıkıntıları olduğunda gece gündüz kendisini arayabildiğini ifade ederek, "Burası merkezden çok uzak. Köylere sağlık hizmeti vermeye gittiğimde kaç defa yolda mahsur kaldım. Çok zor şartlarda hizmet veriyorum. Buna rağmen işimi severek yapıyorum." diye konuştu.

Adıvar köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Nuran Güzelyüz, Semra hemşirenin 9 yıldır çocuklarının gelişimiyle ilgilendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hemşiremiz bizimle çok ilgileniyor. Gelip çocukların aşısını yapıyor. Gerektiğinde de biz arıyoruz, çok yardımcı oluyor. Bir telefon açtığımızda hemen geliyor. Hemşirelikten öte abla gibi. 'Hemşireyim, uzak durayım' gibi bir şeyi yok. Bize mesafeli değil. Çocuklarımızın ve bizim bir sıkıntımız olduğunda her zaman ilgileniyor."

Köy sakinlerinden Münevver Kemli de Semra hemşirenin candan hizmet ettiğini, küçükle küçük, büyükle büyük olduğunu dile getirdi.

Sarıpınar beldesi Sinan Mahallesi Muhtarı Bahattin Bingöl, 10 yıldır köyde muhtarlık yaptığını belirterek, "Semra hemşireyle 9 yıldır beraberiz. Allah razı olsun, çok memnunuz, görevini çok iyi yapıyor. 9 köye sağlık hizmeti veriyor. Eline aldığı çantasıyla ev ev dolaşıyor, çocukları aşısını yapıyor." ifadesini kullandı.