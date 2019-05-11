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Doğa tutkunları Mercan Vadisi'ne akın etti

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur sağlanan Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi, ilkbahar mevsimiyle farklı illerden bir araya gelen doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerlerinden biri haline geldi-
 11 Mayıs 2019 16:31
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Doğa tutkunları Mercan Vadisi'ne akın etti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde farklı illerden bir araya gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, muhteşem manzarası ve yeşil doğasıyla ilgi çeken Mercan Vadisi'ne gezi düzenledi.

Kentte son yıllarda güvenlik güçlerince yürütülen başarılı terör operasyonlarıyla huzura kavuşan Ovacık ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin yeniden gözdesi oldu.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Ovacık ilçesine gezmeye gelen 30 kişilik grup, 3 saatlik gezintiyle Şahverdi köyü mevkisinde yer alan Mercan Vadisi'ndeki doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Yüksek kesimlerinde adeta kış havasının alçak rakımlarında ise baharın etkili olduğu vadide, doğaseverler kaya tırmanışı yaparak önlerine çıkan rengarenk çiçeklerin görsel şölenine tanıklık etti.

Doğaseverlerden Şadiye Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'a arkadaş grubuyla geldiğini söyledi.

Ovacık'ın doğal güzellikleri karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Arslan, "Ovacık'ın bu denli güzel olacağını hiç düşünmüyordum. Coğrafyası, yeryüzü şekilleri ve insanları harika. Keşke daha önceden buraya gelseymişim. Herkesin buralara gelip buradaki güzellikleri görmesini isterim. Mercan Vadisi de çok güzel. Dereleri coşkuyla akıyor. Her yerde su kaynağı var. Çiçekler açmış, doğa rengarenk." dedi.

Doğasever Ahmet Urgancı da Ovacık'ın dağ başında bir yer olduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Buraya İstanbul'dan geldim. Ovacık çok güzel, tam bir tarım alanı, çevresini saran dağlar da çok güzel manzaralar sunuyor. İlçenin hayvancılık ve diğer tarımsal bitkilerin yetiştirilmesi için çok ideal bir alana sahip olduğunu gördüm. Bizler batıda buraların daha kırsal ve daha susuz yer olduğunu düşünüyorduk. Buraya gelince çok daha farklı şeylerin yapılabileceğini fark ettik. Gezi düzenlediğimiz Mercan Vadisi yemyeşil doğaya sahip. Burası trekking severler için çok güzel bir alan." diye konuştu

Ayşe Selma Öztoprak da Ovacık'ın İstanbul'a göre daha yaşanılabilir bir yer olduğunu ve doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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