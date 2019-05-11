Bedirhan bebeğin babası: 9 ayın en güzel haberi

Astsubay Serkan Karakaya, Yüksekova'da eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ı şehit eden teröristin yakalanma haberini, "9 ayın en güzel haberi" sözleriyle değerlendirdi.

Konuya ilişkin İHA'nın sorularını yanıtlayan Karakaya, "Öncelikle ben de bu haberi sabah sosyal medya aracılığıyla öğrenmiş bulunmaktayım. Dokuz buçuk ayın en güzel haberlerinden birisiydi bugünkü duyduğum haber. Bir nebze olsun 9 buçuk aylık acımıza bugünkü haber biraz su serpmiş oldu. Acımız ilk günkü gibi taze ve acımızda bir azalma yok. Öncelikle devlet büyüklerimize teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Milli Savunma Bakanımıza. Teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. 31 Temmuz'da bize söz vermişlerdi intikamını alacağız diye. Hatta Milli Savunma Bakanımız, intikamlarını almadan Rabbim bizim canımızı almasın diye söylemişti. Bugün de bu haberle birlikte, intikamımızın alındığını net bir şekilde gördük. Operasyonda bulunan kendimin de çalışmış olduğum kurum jandarmadaki silah arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün silahlı kuvvetlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim onlara güç kuvvet versin orada o şartlardaki bütün arkadaşlarıma. Diğer şehitlerimizin de intikamı alınmış. Metin Taşdemir denen hain, birçok eylemde bulunmuş. Hakkari Valisinin açıklamalarını dinledim. Açıklamalarda eşim Nurcan Karakaya olsun çocuğum Bedirhan Mustafa Karakaya olsun, Hakkari'de bizim yan komşumuz olan Serkan uzman olsun hepsinin şehit olduğu eyleme katılmış. 3 tane koruyucunun şehit edildiği eyleme katılmış. Hainler elbet bir gün bir şekilde son bulacaklardır. Ancak bu ülkeyi bölmeye veya bayrağımızı indirmeye, hiçbir terör örgütünün kuvveti ve gücü yetmeyecektir. Tekrardan Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Tekrardan vatan sağ olsun. Eşim ve çocuğumun da ruhları şad olsun" diye konuştu.