Destici'den Turgut Altınok'a 'hayırlı olsun' ziyareti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah İstanbul seçimini de huzur, birlik içerisinde tamamlayacağız. Milletimiz, seçmen hangi kararı verirse de hepimiz onu başımız üstüne alıp kabul edeceğiz." dedi.

Destici, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hariç olmak üzere bir yerel seçimin daha geride bırakıldığını belirten Destici, İstanbul için hayırlı bir sonuç temennisinde bulundu.

Seçimin sonuçlarına değinen Destici, "Bu seçimlerin en büyük kazanımlarından bir tanesi özellikle Doğu ve Güneydoğu'da siyasi bölücülerin gerilemiş olması." dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Türkiye üzerinde çok farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sistem değiştikten sonra işte tek adam rejimi ya da diktatörlük gibi... Ama sonuçlar gösterdi ki Türk demokrasisi ayakta ve işte iktidarın da muhalefetin de kazandığı, kaybettiği yerler var. Bu da Türk demokrasisinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu. Milli iradenin ne kadar güçlü bir şekilde ayakta olduğunu ortaya koydu. Onun için inşallah İstanbul seçimini de huzur, birlik içerisinde tamamlayacağız. Milletimiz, seçmen hangi kararı verirse de hepimiz onu başımız üstüne alıp kabul edeceğiz."

Keçiören Belediye Başkanı Altınok'un belediye başkanlığı döneminde çok önemli hizmetler yaptığını, bir ekol olduğunu, vatandaşın memnuniyetinin de çok üst düzeyde bulunduğunu ifade eden Destici, "Kaldığı yerden hizmete, bu tecrübesi, ehliyeti, liyakatıyla daha güzel bir şekilde, daha emin adımlarla devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

- "Cumhuriyet Kulemiz hızla tamamlanacak"

Turgut Altınok ise hizmetlerin burada yine farklı bir şekilde devam edeceğini ifade ederek, "Yeni şeyler söyleyeceğiz, yeni eserler yapacağız. Cumhuriyet Kulemiz hızla tamamlanacak." dedi.

Altınok, bu dönemde Türk belediyeciliğine yeni hizmetler, yeni projeler, yeni eserler, yeni anlayışlarla katkı vermeye devam edeceklerini bildirdi.