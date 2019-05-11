1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Destici'den Turgut Altınok'a 'hayırlı olsun' ziyareti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "İnşallah İstanbul seçimini de huzur, birlik içerisinde tamamlayacağız. Milletimiz, seçmen hangi kararı verirse de hepimiz onu başımız üstüne alıp kabul edeceğiz"
 11 Mayıs 2019 16:39
Yazdır
Destici'den Turgut Altınok'a 'hayırlı olsun' ziyareti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah İstanbul seçimini de huzur, birlik içerisinde tamamlayacağız. Milletimiz, seçmen hangi kararı verirse de hepimiz onu başımız üstüne alıp kabul edeceğiz." dedi.

Destici, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hariç olmak üzere bir yerel seçimin daha geride bırakıldığını belirten Destici, İstanbul için hayırlı bir sonuç temennisinde bulundu.

Seçimin sonuçlarına değinen Destici, "Bu seçimlerin en büyük kazanımlarından bir tanesi özellikle Doğu ve Güneydoğu'da siyasi bölücülerin gerilemiş olması." dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Türkiye üzerinde çok farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sistem değiştikten sonra işte tek adam rejimi ya da diktatörlük gibi... Ama sonuçlar gösterdi ki Türk demokrasisi ayakta ve işte iktidarın da muhalefetin de kazandığı, kaybettiği yerler var. Bu da Türk demokrasisinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu. Milli iradenin ne kadar güçlü bir şekilde ayakta olduğunu ortaya koydu. Onun için inşallah İstanbul seçimini de huzur, birlik içerisinde tamamlayacağız. Milletimiz, seçmen hangi kararı verirse de hepimiz onu başımız üstüne alıp kabul edeceğiz."

Keçiören Belediye Başkanı Altınok'un belediye başkanlığı döneminde çok önemli hizmetler yaptığını, bir ekol olduğunu, vatandaşın memnuniyetinin de çok üst düzeyde bulunduğunu ifade eden Destici, "Kaldığı yerden hizmete, bu tecrübesi, ehliyeti, liyakatıyla daha güzel bir şekilde, daha emin adımlarla devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

- "Cumhuriyet Kulemiz hızla tamamlanacak"

Turgut Altınok ise hizmetlerin burada yine farklı bir şekilde devam edeceğini ifade ederek, "Yeni şeyler söyleyeceğiz, yeni eserler yapacağız. Cumhuriyet Kulemiz hızla tamamlanacak." dedi.

Altınok, bu dönemde Türk belediyeciliğine yeni hizmetler, yeni projeler, yeni eserler, yeni anlayışlarla katkı vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas Valisi, makamında güreş tuttu
11 Mayıs 2019 17:39		 MEB, Anneler Günü'ne özel video yayımlandı
11 Mayıs 2019 16:55
Lütfi Elvan: Vatandaşın sorunu bizim sorunumuzdur
11 Mayıs 2019 16:19		 Bakan Gül: Eleştirileri itibar cellatlığına dönüştürmeyin
11 Mayıs 2019 16:15
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ayak tarak kemiği' kırıldı
11 Mayıs 2019 16:11		 Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere mektup
11 Mayıs 2019 15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
11 Mayıs 2019 15:49		 Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Demirağ'a ziyaret
11 Mayıs 2019 15:44
'Çalışan annelere ücretsiz kreş hakkı sağlanmalıdır'
11 Mayıs 2019 15:11		 Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı
11 Mayıs 2019 15:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - Sivas Valisi, makamında güreş tuttu17:35 - Amasya'da üretilen LED ekranlar Katar yolunda17:31 - Sınırda nöbet tutan askere 'Anneler Günü' sürprizi17:27 - Enfeksiyon nedeniyle hafızasını kaybettiği iddiası17:23 - Milyonlar verildi, kendisiyle yaşıt kaktüslerini satmadı17:19 - 70 yaşındaki kadın, 40 yıldır balıkçılık yapıyor17:15 - 3 üniversite öğrencisini darbeden şüpheli tutuklandı17:11 - PKK propagandası yapan akademisyen tutuklandı17:07 - 'Günpınar Şelalesi' ziyaretçilerini hayran bırakıyor17:03 - 17 yaşındaki Yakup'un kahreden ölümü
16:59 - Savcılıktan kayıp Ecrin ile ilgili açıklama16:55 - MEB, Anneler Günü'ne özel video yayımlandı16:51 - Çocuklar ehil ellere emanet olacak16:47 - İşte İstanbul'da faaliyet gösteren vakıf sayısı16:43 - Şırnak, Rize'den daha çok yağış aldı16:39 - Destici'den Turgut Altınok'a 'hayırlı olsun' ziyareti16:35 - Bedirhan bebeğin babası: 9 ayın en güzel haberi16:31 - Doğa tutkunları Mercan Vadisi'ne akın etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ayak tarak kemiği' kırıldı
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
Bahçeli'den slogan önerisi: Yıldırımlar çaksın
Mahrem eş olmak için mülakat
Yerli otoda plan tıkır tıkır işliyor
Sahte profesör referansıyla dolandırıcılık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadir mısıroğlu 2
Ben hariç hepiniz yanacaksınız 2
demiri pas insanı hırs kemirir 1
hadsiz 1
11.05.2019 ç.rizespor vs galatasaray maçı 1
irdelemek 4
ramazan ayında tbmm kürsüsünde su içilmesi 9
Sadece sordum 3
martin skrtel 1
Bardaktan çorba içmek 3
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
Ordu Ünye Öğretmen Evi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam