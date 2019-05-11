Savcılıktan kayıp Ecrin ile ilgili açıklama

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi.

Arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sabah ilk ışıklarıyla birlikte bölgede çalışmalara başlandı. Arama çalışmalarında AFAD'a ait canlı arama köpekleri 'Çiçi', 'Mali' ve 'Kito', kadavra arama köpeği 'Abrek' ve iz takip köpeği 'Ovit' de kullanılıyor.

SU ALTINDA DA ARANACAK

Daha önce, minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyini tarayan ekiplerin, bugün ise su altında arama yapacağı belirtildi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler bölgeye geldi.

İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten de 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz ve yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Minik Ecrin'in yakınları ve mahalleli de arama çalışmalarına katılıyor.

CUMHURİYET SAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı, 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İlçemiz Alancık Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan Ecrin Kurnaz isimli 2017 doğumlu kız çocuğunun 07.05.019 tarihinde babaannesinin gözetimi altında bahçede oynarken, babaannesinin evin içerisine girmesi sonrasında bahçede oynayan çocuğun kaybolduğunun ihbar edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca aynı gün derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma işlemleri sırasında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulmuş olup, Ecrin Kurnaz'ın bulunabileceği tüm adreslerde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekiplerince karadan ve havadan arama çalışmalarına başlanılmış, bulunma ihtimali olan kapalı mekanlarda arama tedbiri uygulanmıştır. Gerçekleştirilen adli ve idari faaliyetler neticesinde Ecrin Kurnaz'a halen ulaşılamamış olup Ecrin Kurnaz'ın bulunmasına ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' yahut bir başka suçun mağduru olduğunun tespiti halinde şüphelilerin yakalanmasına ilişkin soruşturma işlemleri titizlikle yürütüldüğü hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SU ALTINDA DA ARAMA YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, küçük Ecrin'in düşme ihtimaline karşın Altınkaya Baraj Gölü'nde, su altında arama yapıldı. Ancak çalışmalarda bir ize rastlanmadı.

Karadaki arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.