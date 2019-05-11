17 yaşındaki Yakup'un kahreden ölümü
|11 Mayıs 2019 17:03
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tamirini yaptığı traktörün aniden kalkan hidrolik kollarına kafası sıkışan Yakup Çetin (17), ağır yaralı olarak tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçen hafta Fırat Küçük Sanayi Sitesi'nde traktör tamir atölyesinde meydana geldi.
İddiaya göre, tamir atölyesinde çalışan Yakup Çetin, servise getirilen bir traktörün arızalı hidroliğini tamir etmek istedi. Bu sırada traktörün hidrolik kolları aniden kalktı ve Çetin'in kafası sıkıştı.
Ağır yaralanan Yakup Çetin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çetin, doktorların tüm çabasına rağmen dün hayatını kaybetti.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Çetin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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