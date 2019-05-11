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3 üniversite öğrencisini darbeden şüpheli tutuklandı

Bolu'da üniversite öğrencisi üç kızı darbeden şüpheli, tutuklandı.
 11 Mayıs 2019 17:15
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3 üniversite öğrencisini darbeden şüpheli tutuklandı

Bolu'da üniversite öğrencisi üç kızı darbeden şüpheli, tutuklandı.

Üniversite öğrencisi kız arkadaşı E.Ö'nün Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'taki evine giderek, hem kız arkadaşını hem de evde bulunan 2 kişiyi daha darbeden M.M.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkartılan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahla basit yaralama" ile "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde, her şeyin bir anda geliştiğini, eve kedisini almak için gittiğini belirterek, neden böyle bir davranış sergilediğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

- Olay

Dün akşam saatlerinde M.M.S, üniversite öğrencisi kız arkadaşı E.Ö'nün, Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'taki evine giderek, tartışmaya başlamış, daha sonra evde bulunan E.Ö. ile iki kız arkadaşını darbetmişti.

Evden kaçmayı başaran E.Ö'nün iki arkadaşının, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine eve giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girmiş ve M.M.S'yi gözaltına almıştı.

Olayda darbedilen E.Ö. ve iki arkadaşı da tedavi edilmek üzere hastaneye götürülmüştü.

Anadolu Ajansı
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