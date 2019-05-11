70 yaşındaki kadın, 40 yıldır balıkçılık yapıyor

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan Fatma Özmen(71), 40 yıldır denize açılıp, balık tutuyor hem de ağ örerek geçimini sağlıyor. Balıkçılığı 20 yıl önce ölen eşinden öğrendiğini söyleyen Özmen, İşimden memnum değilim ama çocuğumun baba mesleği, mecburiyetten yapıyoruz dedi.

Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan 1 çocuk 3 torun sahibi Fatma Özmen, geçimini 40 yıldır açıldığı Marmara Denizi'nde balıkçılık ve balık ağları örüp, tamirini yaparak sağlıyor. Yıllarca birlikte balıkçılık yaptığı eşini 20 yıl önce kaybeden Özmen, mesleğini oğlu Hasan Özmen ile birlikte sürdürüyor. Oğluna ait 7 metrelik tekne ile denize açılıp balık tutan Özmen, arta kalan zamanları da ise ağları tamir edip, yeni ağlar örerek geçiriyor. Eşi ve oğlu ile 40 yıldır balıkçılık yaptığını anlatan Fatma Özmen, Balıkçılığı rahmetli eşimden öğrendim. Onu kaybettikten sonra tek başına denize açılmadım, oğlumla birlikte gidiyorum. Balıkçılık zor bir meslek. Sabah saat 08.00'de denize açılıyorum akşam saat 20.00'de eve döndüğüm zamanlar oluyor. Boş zamanlarımda ise daha çok ağ örüp, onarımlarını yapıyorum dedi.

Balıkçılığı geçimlerini sağlamak için mecburiyetten yaptığını ifade eden Özmen, İşimden memnum değilim ama çocuğumun baba mesleği. Mecburiyetten yapıyoruz. Oğlumun okumasını çok istedim fakat okumadı. 'İlla ki de balıkçı olacağım' dedi ve babasının mesleğini devam ettirdi. Oğluma destek olayım diye mecbur bu işi yapıyorum. Oğlum kirada, kızının biri İstanbul'da üniversite okuyor. Yaz kış demeden her gün çalışıyorum. Kışın denize çıkmadığım zaman evde ağ yapıyorum. Hava güzel olduğu zaman motorda da yardım ediyorum oğluma. Çocuğumun belli bir maaşı olmadığı ve oğlum bana ekmek paramı versin diye ona yardım ediyorum diye konuştu.

'YUNUSLAR AĞLARA ZARAR VERİYOR'

Balıkçı ağlarına en büyük zararı Yunusların verdiğini anlatan Fatma Özmen, Yırtık ağlara yama yapılıyor. Denizden pislik, taş, bazen köpek balığı ve yunus çıkıyor. Ağları daha çok bunlar yırtıyor. Özellikle büyük balıklar ağdaki küçük balıkları yemek için ağları koparıyorlar. Bu yüzden yırtılan ağları tamir ediyorum. Tamir yapmadan olmuyor, yırtık yeri mecbur dikiyorum dedi.

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