1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas Valisi, makamında güreş tuttu

Sivas Valisi Salih Ayhan milli güreşçi Dursun Gözel ile makamında güreş tuttu.
 11 Mayıs 2019 17:39
Yazdır
Sivas Valisi, makamında güreş tuttu

Sivas Valisi Salih Ayhan milli güreşçi Dursun Gözel ile makamında güreş tuttu.

İşitme Engelliler kategorisinde birçok başarıya imza atan milli güreşçi Dursun Gözel, engelliler haftası dolayısıyla Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Avrupa şampiyonluğu, Dünya ve Olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli güreşçi ve antrenör Dursun Gözel, Vali Ayhan ile makamda bir süre sohbet etti.

Sohbetin ardından Milli Güreşçi Gözel, Ayhan'a güreş hakkında bilgi verdi. Daha sonra ayağa kalkan ikili makam odasında güreş tuttu. Güreş tutulması esnasında ikili arasında renkli görüntüler oluştu. Gözel, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.


Vali, makamında güreş tuttu
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Akıncı, İmamoğlu'nu kabul etti
11 Mayıs 2019 19:14		 'Söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçireceğiz'
11 Mayıs 2019 19:04
Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı
11 Mayıs 2019 18:40		 Bahçeli: Fezleke gelirse kanaatimizde bir değişiklik olmaz
11 Mayıs 2019 18:31
MEB, Anneler Günü'ne özel video yayımlandı
11 Mayıs 2019 16:55		 Destici'den Turgut Altınok'a 'hayırlı olsun' ziyareti
11 Mayıs 2019 16:39
Lütfi Elvan: Vatandaşın sorunu bizim sorunumuzdur
11 Mayıs 2019 16:19		 Bakan Gül: Eleştirileri itibar cellatlığına dönüştürmeyin
11 Mayıs 2019 16:15
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ayak tarak kemiği' kırıldı
11 Mayıs 2019 16:11		 Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere mektup
11 Mayıs 2019 15:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:18 - İzmir'de, kirişi yıkılan alt geçit trafiğe kapatıldı19:14 - Cumhurbaşkanı Akıncı, İmamoğlu'nu kabul etti19:09 - Gazeteci Demirağ'ı darp eden iki şüpheli yakalandı19:04 - 'Söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçireceğiz'19:00 - 'Yağcıbedir halısı'ndaki coğrafi işaret sorunu çözüldü18:54 - Gelenek gereği Eski Cami çiçeklerle donatıldı18:49 - Motosikletini sattı, Küba'da tur şirketi kurdu18:44 - Define için yaptığı bomba patladı: 1 yaralı18:40 - Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı18:36 - Köprü mağdurlarından konvoylu kutlama
18:31 - Bahçeli: Fezleke gelirse kanaatimizde bir değişiklik olmaz18:27 - Başsavcılık, o paylaşımlara soruşturma başlattı18:23 - Deniz patlıcanı avlamak yasaklandı18:19 - Başkan seçilemeyen ambulans şoförü işine döndü18:15 - Merakla bekleniyordu, yüzde 71'i tamamlandı!18:11 - Parfüm ithalatı hız kesmedi18:07 - Zor görevlerin kadın operatörleri18:03 - Hitit Üniversitesi 6 ayrı programa öğrenci alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ayak tarak kemiği' kırıldı
Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
Mahrem eş olmak için mülakat
Bahçeli'den slogan önerisi: Yıldırımlar çaksın
Eski göreve iadesi uygun görülmeyenlere yönelik ilk Araştırma Merkezi yönetmeliği yayımlandı
Yerli otoda plan tıkır tıkır işliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
belediyelere t.c.ibaresi asmak riyakarlıktır 5
saksı değilim ben 1
ölünmüyor yokluğunda 2
Öğrenci evi 3
unisex isim 2
a4 kağıdının kesici alet oluşu 1
çaydanlık şakası 2
komşunun balkonuna sofra çırpmak 3
yaralı-bir-öykü 1
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
Ordu Ünye Öğretmen Evi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam