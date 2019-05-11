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İstanbul Havaalanı otobüs bileti satışını arttırdı

İstanbul Havaalanı ve yaz sezonu, otobüs bileti satışını arttırdı
 11 Mayıs 2019 17:43
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İstanbul Havaalanı otobüs bileti satışını arttırdı

Uçak biletlerindeki sezonluk artış ve yeni yapılan İstanbul Havaalanı, otobüs biletlerindeki satışı olumlu etkiledi.

Yaz sezonunun açılmasıyla uçak biletlerinin fiyatları da zamlanmaya başladı. Önceden rezerv yapılan biletlerin fiyatı da sezondan önceki biletlere kıyasla daha pahalı. Uçak biletlerinde yaşanan fiyat artışı, ekonomik yolculuk etmek isteyen vatandaşları otobüs firmalarını tercih etmeye yönlendiriyor. Ayrıca İstanbul baz alındığı zaman, İstanbul Havaalanı'na ulaşımın zorluğu nedeniyle yolcular otobüslerle gitmeyi tercih ediyor. Yaşanan artışlar ve ulaşım zorluğundan dolayı, otobüs firmalarında yüzde 20 ile 30 arasında yolcu artışı görüldü.

Havayolları şirketlerinin yaz sezonu geldiği zaman fiyatlarda yaptığı zammın 2 katına çıktığını, fakat otobüs şirketlerinin 2 bin kilometre olan seyahati bile en fazla 200 liraya mal ettiğini söyleyen bir turizm firmasının bölge müdürü Şevket Ören, "Son zamanlarda biletlerde şöyle bir artış var, biliyorsunuz ki bir ay sonra Ramazan Bayramı. Onunla ilgili ileri tarihli bilet alan yolcularımız oluyor. Ondan ziyade bir de İstanbul'da yeni yapılan havaalanı dengeleri biraz değiştirdi. Buradan giderken ya da İstanbul içerisinde olsun, havaalanına gidiş geliş koşularının zorlaşmasından dolayı otobüsleri daha çok tercih eden bir kesim oluşmaya başladı. Bu da ister istemez, bizim işlerimize yansıdı tabii. Havaalanı açıldığından beri yüzde 20-30 civarında yolcu artışı var yani. Hem gidişte hem de dönüşte. Uçak fiyatları da, yaz sezonunda otomatikman artıyor. Onlar arttıkça da bizim işimiz tabi ki fark ediyor. Yolcu bizi daha fazla tercih ediyor. Biliyorsunuz ki bagaj sorunu gibi sorunlar da uçakta görülebiliyor. Uçaklar bizden çok daha uygun şartlarda çalışıyorlar ve biz buna rağmen sektör olarak mücadele etmeye devam ediyoruz. Yaz sezonu gelince de fiyatları arttırıyorlar. Mesela, 250 liraya taşıdığı yolu 400-500 lira yapıyorlar ki, bizim fiyatlarımız zaten 120 ile 140 lira arasında tabi bunu İstanbul bazında konuşuyorum. Bu durumda da otomatikman bize yönelen bir kesim oluyor. En pahalı otobüs bileti de 180-200 lira arasında. Bin kilometre, 2 bin kilometreye yakın yerler var. Bu yol için de para değil yani bu meblağa" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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