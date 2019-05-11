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Köy görünümlü belde hizmetlerle modernleşti

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal Beldesinde 2009 yılından itibaren 3 dönemdir belediye başkanlığını kazanan AK Partili Başkan Cevher Benek, yaptığı hizmetlerle köy görünümlü beldeyi modernleştirdi.
 11 Mayıs 2019 17:47
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Köy görünümlü belde hizmetlerle modernleşti

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal Beldesinde 2009 yılından itibaren 3 dönemdir belediye başkanlığını kazanan AK Partili Başkan Cevher Benek, yaptığı hizmetlerle köy görünümlü beldeyi modernleştirdi.

Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi 2009 yılında yapılan seçimlerde AK Parti belediyeciliği ile tanıştı. Bölgede sevilen ailenin önde gelen ismi Cevher Benek, AK Parti'den belediye başkanı olduktan sonra yaptığı hizmetlerle köy görünümlü beldeyi modern bir hale getirdi. Başkanın hizmetlerinden memnun olan belde sakinleri 3 dönemdir oylarını AK Parti'den yana kullanıyor. İçme suyu, kanalizasyon sorunlarının yanı sıra ilçe gençlerinin spor yapmaları için halı saha yapan Başkan Benek, yolları tamamen kilitli parke taşları ile döşeyip, mezarlıkların onarılması, yayla yollarının yapılması, aile destek merkezinin açılması, eğitim gören lise ve üniversite öğrencilere burs bağlanması ve daha bir çok hizmete adını yazdırdı. 31 Mart yerel seçimlerinde rakiplerine fark atarak yüzde 87'lik rekor bir oy farkı ile yeniden başkanlığa seçilen Cevher Benek, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Benek, başarısını birlik ve beraberliğe borçlu olduğunu belirterek, "Benim 3'üncü dönemdir belediye başkanlık görevim devam ediyor. Yaptığım hizmetleri şöyle sıralayabilirim. İçme suyu, kanalizasyon, su depoları, sulama kanalları, elektrik şebekesi, elektrik trafoları, gençlik ve spor bakanlığı destekleriyle halı saha, voleybol sahası, basketbol sahaları, mahalle ve ara caddelerdeki yolların parke taşlarıyla döşenmesi, yeni açılmış yollar, istinat duvarları yaptık. Belediyemizde bir çok projemizi hayata geçireceğiz inşallah. Park alanları mesire alanları, yollar, eksik olan depolarımız var onları yapacağız. Burada 9 ayrı aile var halk bana 3 dönemdir oy veriyor. Başarımı şuna borçluyum. Herkesin derdine koştum. Herkesin kapısını çaldım. Sadece seçim sürecinde değil 5 yıl boyunca herkesin evine gittim. Ve inanıyorum ki bu gidişle hep böyle devam edeceğim çünkü ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri getirdim. Allah'ım bizleri kimseye karşı mahçup düşürmesin. Türkiye genelinde yüzdelik olarak ben birinci oldum. Cumhurbaşkanımız beni bu konuda ödüllendirdi. Belediyeler arasında en başarılı belediye olduk. Bu başarımı tüm halkıma hediye ediyorum. Hilal halkı örnek bir belediye oldu. Birlik ve beraberlik içinde olan bir yer. Hepimiz birlikte kararlar alıyoruz. Ben belediye başkanıyım diye bütün kararları ben vermiyorum. 3 muhtarımızla beraber bayanların, gençlerin fikirlerini alıyoruz. Ve öyle çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Üç dönem üst üste Ak Parti'nin elinde olan belediyenin yaptığı çalışmalar civar belediyelere örnek olarak gösteriliyor. Vatandaşlar ise yeniden seçilen başkana 'Gönüllerin başkanı Cevher Benek ve Türkiye haritalı ay yıldızlı Türk bayrağı' hediye etti.
İhlas Haber Ajansı
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