Hitit Üniversitesi 6 ayrı programa öğrenci alınacak

Hitit Üniversitesi 6 ayrı programa ilk defa öğrenci almak için YÖK'e başvurdu.

Üniversite'den yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesindeki Mühendislik Fakültesi'ne lisans düzeyinde; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu ve İskilip Meslek Yüksekokulu'ne ise ön lisans düzeyinde olmak üzere toplam 6 programa 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren ilk defa öğrenci alımı için YÖK'e teklif yapıldı.

YÖK'ün onaylaması haline bu programlara ilk öğrenci alımı gerçekleşecek. Üniversitenni 2019-YKS Sınavı ile ilk defa öğrenci alımının yapılmasına yönelik teklif edilen birim ve programlarımıza ilişkin bilgiler şöyle; Endüstri Mühendisliği, Laboratuvar Teknolojisi, Sosyal Hizmetler, Tıbbi Laboratuvar Teknikeri, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İlk ve Acil Yardım.