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Merakla bekleniyordu, yüzde 71'i tamamlandı!

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların 71'i tamamlandı.
 11 Mayıs 2019 18:15
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Merakla bekleniyordu, yüzde 71'i tamamlandı!

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların 71'i tamamlandı. Çalışmaların hızla sürdüğü yol ise havadan görüntülendi.

Aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar sona yaklaşıyor. Karayolları 69. Bölge Müdürleri Toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın 2020 yılında hizmete açılacağını söylediği, iki kıtayı birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devamı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında toplam 430 kilometrelik yola sahip olacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde dev viyadükler ve tünellerin büyük bir kısmı tamamlandı. Alınan bilgilere göre, toplam 4 milyar 839 milyon 924 bin 857 dolara mal olması beklenen projenin Avrupa kesimindeki çalışmalarının yüzde 74'ü tamamlanırken, Asya kesiminde ise çalışmaların yüzde 69'u tamamlandı. Yapılan çalışmalar ile projenin tamamında çalışmaların yüzde 71 oranında sonlandırıldığı öğrenildi.

Kocaeli-Sakarya arasında büyük oranda tamamlanan çalışmalar havadan görüntülendi

Çalışmaları süren Kuzey Marmara Otoyolu'nda 45 kilometre uzunluğunda ve 476 milyon dolar maliyeti olan 45 kilometrelik 4. kesim geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayın bağlantısı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. Yolun Dilovası Liman Yolu bağlantısı ve Sakarya arasında bulunan 48,72 kilometrelik kısmında ise çalışmaların büyük bir kısmı sonlandı. Çalışmaların devam ettiği 5. kısımda bir yandan tünellerdeki çalışmalar sonlandırılırken, diğer yandan da dolgu ve asfaltlama çalışmaları sürüyor. 5. Kısımda ise çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağı öğrenildi. Projenin 5. kısmında devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken, 2020 yılında hizmete girmesi beklenen yolda çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı görülüyor.

İstanbul ve çevre illerin trafiği rahatlayacak

Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor. 2020'de tamamlanması beklenilen projede Silivri'den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra, Akyazı'dan TEM otoyoluna bağlanacak. Projenin toplamında, 8 tünel, 24 viyadük, 62 köprü, 78 alt geçit, 47 üst geçit, 200 menfez bulunacak. Avrupa yakasında Trakya bölgesinin İstanbul'a ulaşımını sağlayarak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla, şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projenin Anadolu'nun İstanbul'a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli'deki yoğunluğun da azaltılması bekleniyor.

Projenin 5. kısmı Kocaeli trafiğine nefes aldıracak

İki kıt'ayı birbirine bağlayacak ve ulaşımda büyük bir rahatlamayı sağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu, dünyada eşi görülmeyen yapıları ile adından söz ettirecek. Projede Dilovası Liman Kavşağı-İzmit kısmında inşa edilen 4 şeritli tüneller ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşıyor. 52 kilometre uzunluğuna sahip olacak olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Liman Bağlantı Yolu-İzmit arasında yer alan projenin 5. kısmında 5 adet tünel, 6 viyadük, 2 köprü yer alıyor. Liman Bağlantı Yolu'ndan başlayan yol Körfez ilçesinin Sevindikli Mahallesi'nden geçerek, İzmit Doğu Kavşağı mevkisinde TEM otoyoluna bağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu bitkiler süsleyecek

Proje kapsamında otoyolun Avrupa ve Asya yakası kısmının bitkilendirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında Avrupa yakasında otoyol etrafına 80 bin adet ağaç, 300 bin adet olmak üzere toplam 380 bin adet bitki dikimi yapılması hedeflenirken, Asya güzergahında ise 210 bin adet ağaç, 580 bin adet çalı olmak üzere toplam 780 bin adet bitki dikilecek. Proje kapsamındaki peyzaj çalışmaları ile toplam 1 milyon 160 bin bitki dikimi gerçekleştirilecek.
İhlas Haber Ajansı
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