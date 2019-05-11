Başkan seçilemeyen ambulans şoförü işine döndü
|11 Mayıs 2019 18:19
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bağımsız belediye başkan adayı olan ambulans şoförü Nuri Bayraktar, Burhaniye Devlet Hastanesi'ndeki görevine döndü.
Acil hasta kabul bölümünde çalışmaya başlayan Bayraktar, devletin verdiği her görevi seve seve yapmaya devam edeceğini söyledi.
Burhaniye'de 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız belediye başkanı adayı olan 52 yaşındaki 3 çocuk babası Nuri Bayraktar, ambulans şoförlüğünden istifa ederek seçim çalışmalarına başlamıştı.
Seçimleri kaybeden Bayraktar, Burhaniye Devlet Hastanesindeki görevine geri döndü. Acil hasta kabul bölümünde çalışmaya başlayan Bayraktar, "Heyecanlı bir kampanya dönemi geçirdik. Şimdi ise görevime döndüm. Her zaman devletimin verdiği görevi en iyi şekilde yapmak için çalışıyorum." dedi.
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