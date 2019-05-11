Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı
|11 Mayıs 2019 18:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 2,5 saat süren basına kapalı toplantının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane'de katıldığı cenaze töreninin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz eşlik etti. İl Başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından bir süre daha il başkanlığında bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.
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