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'Söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçireceğiz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Millet bahçelerini projelendirip yapacağız, kentsel dönüşümde acil öncelikli alanların dönüşümünü yapacağız. Sosyal konutla alakalı vatandaşımıza söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçireceğiz"
 11 Mayıs 2019 19:04
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'Söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçireceğiz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan sonraki önceliklerimiz vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, 50-100 yıllık şehir planları çerçevesinde şehirlerimizin 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'ini planlamak. Millet bahçelerini projelendirip yapacağız, kentsel dönüşümde acil öncelikli alanların dönüşümünü yapacağız. Sosyal konutla alakalı vatandaşımıza söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçireceğiz." dedi.

Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Selçuklu Ardıçlı Mahallesi Sosyal Konut Projesi için kura çekiminin ardından Mevlana Kültür Merkezi'nde merkez ve taşra ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Bakan Kurum, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, büyükşehir belediyeleri arasında Cumhur İttifakı'na en büyük desteğin Konya'dan geldiğini söyledi.

Kurum, Konya'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye güvenini bir kez daha gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

"31 ilçenin 28'ini kazanarak tüm Türkiye'ye vefa nedir Konya'dan göstermiş olduk. Konya Büyükşehir Belediyemiz, büyükşehir belediyeleri arasında en yüksek oy oranını alarak birinci oldu. Bu süreçte teşkilatımıza, gece gündüz demeden çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize Konya'mızı net bir şekilde ifade ettikleri, duruşunu net bir şekilde gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Hem yeni seçilen hem de görevine devam eden belediye başkanlarımızı da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm il ve ilçe teşkilatlarına teşekkür ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla yaptığı istişare ve değerlendirme toplantılarında gelecek vizyonunu ortaya koyduğunu dile getiren Kurum, "Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak yerel seçim öncesinde partimizin belirlediği 11 maddelik manifesto çerçevesinde illerimize gittik, Bakanlığımızı ilgilendiren konulara ilişkin tespitler yaptık. Bundan sonraki süreçte bize düşen, yerel seçim manifestosunda vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek. Bugün bu nedenle Konya'mızdayız. Konya'mızda tüm ilçe belediye başkanlarımızla toplantı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya'da eski sanayi alanlarının taşınması, kentsel dönüşüm, millet bahçesi yapımı ve diğer projelere ilişkin bilgi veren Kurum, yerel yöneticilerle istişare halinde yapılması gereken ne varsa hızla hayata geçireceklerini bildirdi.

Kurum, Türkiye genelinde de 2023 yılına kadar 1,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini aktararak şunları söyledi:

"Bundan sonraki önceliklerimiz vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, 50-100 yıllık şehir planları çerçevesinde şehirlerimizin 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'ini planlamak. Millet bahçelerini projelendirip yapacağız, kentsel dönüşümde acil öncelikli alanların dönüşümünü yapacağız. Sosyal konutla alakalı vatandaşımıza söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Hem düzenli depolama tesislerinde hem de atık su arıtma tesislerinde 2023 yılına kadar şehirlerimizdeki tüm nüfusa hizmet verecek projeleri hayata geçireceğiz. Sıfır atıkla ilgili yayınlayacağımız yönetmelik çerçevesinde 2023'e kadar tüm şehirlerimizde Sıfır Atık Projesi'ne geçeceğiz. Kendi içinde ayrıştıracağımız organik ve diğer geri dönüşüme tabi atıklarımızı ayrıştırarak çevremizi, doğamızı koruyacağız. Tarihimizi, ecdadın bize bıraktığı eserleri, Mevlana Meydanı Projemizde olduğu gibi koruyarak, kentsel dönüşümünü yaparak bu alanlarımızı gelecek nesillerimize en iyi şekilde aktarmış olacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da toplantının Konya için hayırlı olmasını diledi.

Konya'ya daha iyi hizmetleri getirme çabası içerisinde olduklarını anlatan Usta, "Bu noktada Konyalı Bakanımız Sayın Murat Kurum'a destekleri, emekleri, bize kattığı değer için tüm Konyalılar adına şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah çok daha iyi hizmetlerle, büyük proje ve başarılarla Konya'mıza daha da değer katmak, Konya'mızı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için elbirliğiyle çalışıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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