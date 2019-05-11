Gazeteci Demirağ'ı darp eden iki şüpheli yakalandı
Gazeteci Demirbağ'ı darp eden kişilerden ikisi yakalandı
|11 Mayıs 2019 19:09
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Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'ı darp eden 6 kişiden 2'si yakalanarak Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Demirbağ, Türkiyem TV'de sunduğu Yeniçağ'da Meydan programının ardından önceki gece evinin önünde kimliği belirsiz 6 kişinin saldırısına uğramıştı.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Aciline kaldırılan Demirbağ'ın kafası başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiği anlaşıldı.
Olay sonrası polis inceleme başlattı. Tanık ifadeleri ve kamera çalışmaları sonrası olayı gerçekleştirdiği belirlenen 6 kişiden A.A. ve N.İ. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. Diğer 4 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
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