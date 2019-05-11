Cumhurbaşkanı Akıncı, İmamoğlu'nu kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

KKTC'ye dün gece gelen Ekrem İmamoğlu, KKTC temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı da ziyaret etti. İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde Cumhurbaşkanının Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ karşıladı. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde bir grup partili tarafından da sevgi gösterisiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile İmamoğlu görüşmesinde basına açıklama yapılmadı, sadece görüntü alınmasına izin verildi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinin ardından, Kıbrıs Türk Halkı'nın Milli Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirleri ve Boğaz Şehitliği'ni ziyaret edecek.