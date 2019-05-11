İlçenin tek kadın minibüs şoförü
|11 Mayıs 2019 19:23
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Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Serap Yılmaz(40), 7 yıldır ilçede tek kadın minibüs şoförü olarak çalışıyor.
Yolcuların kendisine ilgi gösterip destek verdiğini söyleyen Yılmaz, Minibüse binen yolcular bazen şaşırıyorlar daha sonra seviniyorlar ve memnun olduklarını söylüyorlar. Bugüne kadar kötü bir tepki ile karşılaşmadım dedi.
Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi yaklaşık 26 bin nüfuslu Marmara Ereğlisi'nde 1 çocuk annesi Serap Yılmaz, 7 yıldır minibüs şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor. İlçenin 'Şoför Serap ablası' olarak tanınan Yılmaz, halkın kendisine büyük destek verdiğini söyledi. 7 yıldır yaptığı minibüs şoförlüğünün kadınlar için zor bir meslek olmadığını ifade eden Yılmaz, Kesinlikle zor bir meslek değil, istedikten sonra her şey olabilir. İşimden memnunum ve çok olumlu tepkiler alıyorum. Minibüse binen yolcular bazen şaşırıyorlar daha sonra seviniyorlar ve memnun olduklarını söylüyorlar. Bugüne kadar kötü bir tepki ile karşılaşmadım. İş arkadaşlarımla her hangi bir sorunum olmadı. Tam tersine onların bana çok destekleri oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarım ve burada oluşum onların sayesindedir. Çünkü yalnız olmadığımı ve yapabileceğimi her zaman söylediler ve söylüyorlar. Her gün 400 kilometre yolculuk yapıyorum. Ben mesleğimi her kadına öneriyorum. Zor bir iş değil kolay bir iş, yeter ki istesinler yaparlar ve başarırlar dedi.
İlçede yaşayan Hatice Bayrak(65), sürekli minibüsle yolculuk yaptığını belirterek, kadın şoförlerin artmasını istedi. Bayrak, Daha çok bayan olsun. Çünkü biz bayanların halinden en iyi onlar anlar. Onun içinde çok bayan sürücü olmalı. Olursa da fayda olacağına inanıyorum. Hatta daha da güzel olur. Çünkü biz bayanların dilinden en iyi onlar anlar. Bayan şoför ile yolculuk yapmak çok güzel ve kendisine güveniyorum dedi.
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