Yurttan kaçan kız, alıkonulduğu evde bulundu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Baskın yapan polis evde Ç.G. ve F.Ö. (26) adlı kadın ile ikiliye zorla fuhuş yaptıran G.Ç.'yi buldu. Ç.G. F.Ö. ve G.Ç. gözaltına alındı. Evde müşteri listesinin bulunduğu defter ele geçirildi.

Ç.G.'nin Tekirdağ'da kaldığı yurttan kaçtığı, yurt yetkililerinin başvurusu üzerine 2 aydır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Ç.G. ifadesinde G.Ç.'nin kendisini zorla alıkoyduğunu ve fuhuş yaptırdığını söyledi. Ç.G. yurda teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen ve daha önceden de poliste aynı suçtan kaydı bulunan G.Ç.ise 'zorla fuhuş yaptırmak ve yaşı küçük çocuğa alıkoymak' suçlarından tutuklandı.