Damarlardaki pıhtı herkesin ortak problemi

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay, "4 kişiden birini ölümüne yol açan pıhtı herkesin ortak problemlerinden biri. Bizlerin de görevi bunların her aşamasında uğraşmak." dedi.

Akay, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Damar Cerrahisinde Gri Alanlar" konferansı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak değerli tıp doktorlarıyla, ülkenin her yerinde toplantılar yaptıklarını söyledi.

Konferansta damar cerrahisinde çıkan yeni ilaçların, ameliyat alanında olan gelişmelerin, kalp ve damar cerrahisinin geldiği noktaların konuşulacağını anlatan Akay, bir gazetecinin son yıllarda damar hastalıklarından ölümlerin neden arttığını sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Bunun artmasının sebebi, farkındalığın artması. Daha önceden de bu tarz ölümler vardı, ama bunu geç anlıyorduk. İnsanların pıhtıya bağlı ölümlerini, kalplerinde oluşan pıhtının beyne gitmesini veya şah damarında oluşan bir pıhtının kişiyi felce veya ölüme sürüklemesini daha önce de yaşıyorduk. Belki tanı koyamıyorduk. Çünkü farkındalığımız azdı. Bu toplantıların önemli amaçlarından bir tanesi de bu farkındalığı da arttırmak. 4 kişiden birinin ölümüne yol açan pıhtı, herkesin ortak problemlerinden bir tanesi."

- "Burada mutlaka kalp nakli yapacağız"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Kalp hastalıklarının en çok öldüren rahatsızlıkları grubunda olduğuna değinen Kızılay, konferansta bu branşta ortaya çıkan yeniliklerin tartışılacağını kaydetti.

Rektör Kızılay, üniversitelerinde bulunan kalp ve damar cerrahisi bölümünün başarılı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ben 3 yıldır rektörüm. Bu sürenin tamamında ben kalp nakline çok büyük önem veriyorum. Yeni eğilimlerde kalp naklinin isteği azaldı biraz, bugün ki tartışmalarda kalp naklindeki durumu tartışacağız. Ama burada mutlaka kalp nakli yapacağız. Ben tüm ekibimden de onu dört gözle bekliyorum. Fakat, yeni eğilimlerde de kalp nakli yerine çıkan bazı cihazlar kalbi destekleyerek daha uzun süre nakilli geciktiriyor ya da nakile kısmen alternatif oluyor. Onları da uygulayacağız ama kalp naklini mutlaka yapacağız."

Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil de 100 doktoru düzenlenen konferansta ağırladıklarını belirtti.

Eski yıllarda sadece büyükşehirlerde yapılan kalp ve damar hastalıkları tedavilerinin Anadolu'nun her yerinde uygulandığına dikkati çeken Erdil, "Bir de bölgeye hitap etme açısından birçok kompleks vasküler girişimler çok rahat bir şekilde hastanemizde yapılabiliyor. Sadece Malatya'ya değil, bölgede birçok çevreye de hizmet etmekteyiz." ifadelerini kullandı.