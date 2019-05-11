1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tekirdağ'da bir DEAŞ'lı terörist yakalandı

Tekirdağ'da, polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ adına ülkesinde çatışmalara katıldığı belirlenen Suriye uyruklu B.M.K. (26), sahte kimlikle yakalandı.
 11 Mayıs 2019 19:38
Yazdır
Tekirdağ'da bir DEAŞ'lı terörist yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada DEAŞ'lı bir teröristin kentte kaldığı evi tespit etti.

Çerkezköy'deki eve operasyon düzenleyen polis, Suriye'de DEAŞ terör örgütü adına çatışmalara katıldığı belirtilen B.M.K.'yı gözaltına aldı.

Polis, B.M.K.'nın sahte kimlik kullandığını tespit ederken evde bulunan diğer 7 Suriye uyruklu kişiyi de gözaltına alarak bunlara ait cep telefonları ve eşyalarını incelemeye aldı.

DEAŞ'lı terörist ile diğer 7 kişinin sorguları sürüyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma
11 Mayıs 2019 20:34		 O terörist 5 aylık hamileymiş
11 Mayıs 2019 20:30
PKK propagandası yapan akademisyen tutuklandı
11 Mayıs 2019 17:11		 Hemşire eczaneden ilaç alıp teröristlere vermiş
11 Mayıs 2019 15:40
Bedirhan bebeğin katili yakalandı
11 Mayıs 2019 14:04		 Mahrem eş olmak için mülakat
11 Mayıs 2019 10:01
Sarallar operasyonunda 21 kişi tutuklandı
10 Mayıs 2019 21:44		 Mahkeme başkanından konsey üyesi albaya uyarı
10 Mayıs 2019 19:59
FETÖ'nün 'Altınşehir' yapılanması sanığı emniyet ifadesini kabul etmedi
10 Mayıs 2019 19:38		 PKK'ya yardım ve yataklıktan 4 şahsa gözaltı
10 Mayıs 2019 19:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ayak tarak kemiği' kırıldı
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
Mahrem eş olmak için mülakat
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
Eski göreve iadesi uygun görülmeyenlere yönelik ilk Araştırma Merkezi yönetmeliği yayımlandı
Bahçeli'den slogan önerisi: Yıldırımlar çaksın
Dereye devrilen otomobildeki iki polis şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekşi sözlük arak timi 2
keşke tanışabilsem dediğimiz ünlüler 1
ekşi sözlük 1
su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1
Ali Babacan'ın rest çekmesi 1
sağır ve dilsizlerin çok matrak olmaları 4
cacık 1
yanlış okunan konular 2
teşekkür mesajı 1
hı hı deyip geçmek 2
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
Ordu Ünye Öğretmen Evi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam