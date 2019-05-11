Tekirdağ'da bir DEAŞ'lı terörist yakalandı
Tekirdağ'da, polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ adına ülkesinde çatışmalara katıldığı belirlenen Suriye uyruklu B.M.K. (26), sahte kimlikle yakalandı.
|11 Mayıs 2019 19:38
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada DEAŞ'lı bir teröristin kentte kaldığı evi tespit etti.
Çerkezköy'deki eve operasyon düzenleyen polis, Suriye'de DEAŞ terör örgütü adına çatışmalara katıldığı belirtilen B.M.K.'yı gözaltına aldı.
Polis, B.M.K.'nın sahte kimlik kullandığını tespit ederken evde bulunan diğer 7 Suriye uyruklu kişiyi de gözaltına alarak bunlara ait cep telefonları ve eşyalarını incelemeye aldı.
DEAŞ'lı terörist ile diğer 7 kişinin sorguları sürüyor.
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