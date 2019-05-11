1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

O terörist 5 aylık hamileymiş

Diyarbakır'da Terörle Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Bedirhan bebeğin katillerinden terörist Evin Sevim'in 5 aylık hamile olduğu tespit edildi
 11 Mayıs 2019 20:30
Yazdır
O terörist 5 aylık hamileymiş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden Diyarbakır'da yakalanan PKK'lı terörist Evin Sevim'in 5 aylık hamile olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın şehit edilmesi olayının faili olarak yakalanan "Azat" kod adlı Metin Daşdemir ile saldırıyı gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu Evin Sevim'in, kent merkezinde bir evde kaldığı ihbarını aldı.

Terörle Mücadele şubesi ekipleri terörist Sevim'i saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakaladı.

"Rojevin" kod adlı teröristin Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin el yapımı patlayıcıyla şehit edildiği 31 Temmuz 2018'de Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik köyü Varkevik tepe bölgesindeki saldırının da faili olduğu tespit edildi.

- Terörist 5 aylık hamileymiş

Bu arada asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği terör saldırısında bombayı hazırlayan Sevim'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın şehit edilmesi olayının faili olarak yakalanan "Azat" kod adlı Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu Evin Sevim'in, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındığı bildirmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma
11 Mayıs 2019 20:34		 Tekirdağ'da bir DEAŞ'lı terörist yakalandı
11 Mayıs 2019 19:38
PKK propagandası yapan akademisyen tutuklandı
11 Mayıs 2019 17:11		 Hemşire eczaneden ilaç alıp teröristlere vermiş
11 Mayıs 2019 15:40
Bedirhan bebeğin katili yakalandı
11 Mayıs 2019 14:04		 Mahrem eş olmak için mülakat
11 Mayıs 2019 10:01
Sarallar operasyonunda 21 kişi tutuklandı
10 Mayıs 2019 21:44		 Mahkeme başkanından konsey üyesi albaya uyarı
10 Mayıs 2019 19:59
FETÖ'nün 'Altınşehir' yapılanması sanığı emniyet ifadesini kabul etmedi
10 Mayıs 2019 19:38		 PKK'ya yardım ve yataklıktan 4 şahsa gözaltı
10 Mayıs 2019 19:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ayak tarak kemiği' kırıldı
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
Mahrem eş olmak için mülakat
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
Eski göreve iadesi uygun görülmeyenlere yönelik ilk Araştırma Merkezi yönetmeliği yayımlandı
Bahçeli'den slogan önerisi: Yıldırımlar çaksın
Dereye devrilen otomobildeki iki polis şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekşi sözlükten başlık çalmak 1
Android 1
feeling poor 2
Güzelleme 2
selam ve dua ile 2
en sevdiğim yemek 4
irdelemek 4
azer bülbül 1
belediyelere t.c.ibaresi asmak riyakarlıktır 5
Ağlayamıyorum eskisi gibi 1
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
Ordu Ünye Öğretmen Evi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam