Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma
Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl'ün Yedisu ilçesi arasında bulunan Kırdım bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.
|11 Mayıs 2019 20:34
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Tunceli ve Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırdım bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik ortak operasyon başlatıldı.
Öğle saatlerinde arazide tespit edilen bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.
Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı.
Çatışmanın sürdüğü bildirildi.
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