Fehriye Erdal'a kırmızı bülten
Belçika hükümeti, Sabancı suikasti faili Fehriye Erdal'ın yakalanması için Interpol'ü devreye soktu. Erdal hakkında Türkiye'nin ardından ikinci bir ülke de uluslararası yakalama talep etmiş oldu.
|11 Mayıs 2019 20:58
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1996 yılında işadamı Özdemir Sabancı suikastına karıştıktan sonra yurtdışına kaçan Fehriye Erdal, Türkiye'de işlediği suçlar nedeniyle Belçika'da yargılandı ve 2017 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Belçika, 2017'de alınan bu kararı uygulamak üzere Interpol'ü devreye soktu.
Interpol'e yapılan kırmızı bülten başvurusu kabul edilerek işleme sokuldu.
Belçika Hükümeti, Fehriye Erdal'ın yakalanması için Interpol'e başvuracağı konusunda Türkiye'yi geçtiğimiz aylarda bilgilendirmişti.
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