1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli: İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir."
 11 Mayıs 2019 21:02
Yazdır
Bahçeli: İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir."

"Türk milletinin gururu, gıpta edilecek kıymeti olan İstanbul boyunduruk altına nasıl girecektir? İstanbul'un kaderi, terör örgütlerinin, yani haçlı yedeklerinin tasallutuna nasıl havale edilecektir?"

"Kandil çetesi, Pensilvanya şebekesi nasıl olup da İstanbul'da söz geçirecekler, büyükşehir belediye başkanlığı seçimini hangi yetkiye dayanarak etkileyebileceklerdir? Bin yıllık kardeşliğimizin celladı, milli varlığımızın düşmanı bu hıyanet ortaklarına inanan, umut bağlayan vicdan sahibi tek bir insanımız olabilecek midir? İstanbul, böylesi bir zillete onay verebilir mi?"

"Terör örgütleri 'demokratik güç birliği'nden bahsediyor. PKK'lı caniler, devamlı açıklamalar yapıp Ekrem İmamoğlu'nu övüyorlar, ağız birliği etmişler CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayına destek mesajları paylaşıyorlar. Neymiş, çok güzel şeyler olacakmış. Yerin dibine batsın sizin güzeliniz."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 11 azaldı
11 Mayıs 2019 22:17		 'Milletin gönlünü kazanmaya devam edeceğiz'
11 Mayıs 2019 22:07
Bakan Çavuşoğlu: Alışık değiller ama alıştıracağız
11 Mayıs 2019 21:26		 'Şehirlerimizin ihtiyaçlarını sırasıyla yapacağız'
11 Mayıs 2019 21:14
Erdoğan: Bize durmak, dinlenmek ve rahavet yasak
11 Mayıs 2019 21:10		 Fehriye Erdal'a kırmızı bülten
11 Mayıs 2019 20:58
Fahrettin Altun'dan AA muhabiri Nişancı paylaşımı
11 Mayıs 2019 20:50		 'Dijital Turizm Zirvesi 2019'
11 Mayıs 2019 20:46
Bahçeli'yi MHP'liler Çamlıca gişelerinde karşıladı
11 Mayıs 2019 19:43		 Cumhurbaşkanı Akıncı, İmamoğlu'nu kabul etti
11 Mayıs 2019 19:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ayak tarak kemiği' kırıldı
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar
Eski göreve iadesi uygun görülmeyenlere yönelik ilk Araştırma Merkezi yönetmeliği yayımlandı
Mahrem eş olmak için mülakat
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
Bahçeli'den slogan önerisi: Yıldırımlar çaksın
Dereye devrilen otomobildeki iki polis şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
a4 kağıdı 4
a4 kağıdının kesici alet oluşu 1
Sigara kokusu 7
azer bülbül 1
kadınların salata yapamaması 1
hı hı deyip geçmek 2
Öğrenci evi 3
egehan arna 1
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 4
Ali Babacan'ın rest çekmesi 1
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
Ordu Ünye Öğretmen Evi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam