'Şehirlerimizin ihtiyaçlarını sırasıyla yapacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 11 maddelik manifesto çerçevesinde şehirlerimizin ihtiyaçlarını bir bir sırasıyla yapacağız." dedi.

Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Mevlana Kültür Merkezi'nde merkez ve taşra ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından memleketi Karapınar ilçesine geçti.

Karapınar Belediyesine ait eski kapalı pazar alanında düzenlenen iftar programında hemşehrileriyle bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada, baba ocağında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazanın ibadet, paylaşma, hoşgörü ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Kurum, bu mübarek ayın birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiği destek dolayısıyla hemşehrilerine teşekkür eden Kurum, "Seçim boyunca gecenizi gündüzünüze katarak bizlerle omuz omuza çalıştınız. Cumhur İttifakı olarak Konya'dan yüzde 71'e yakın rekor oyla zaferle çıktık. Karapınar'da Belediye Başkanımız Mehmet Yaka yüzde 56 oy oranıyla yeniden belediye başkanlığına seçildi. Konya'mız alınan bu oy oranıyla AK Parti davasının kalesi olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermiştir." diye konuştu.

Konya'nın Cumhur İttifakı'na verdiği destekle hayallerine sadık kaldığını söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"Biz de Konya'mıza ilişkin hayallerimiz doğrultusunda bugün belediye başkanlarımızla istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 11 maddelik manifesto çerçevesinde şehirlerimizin ihtiyaçlarını bir bir sırasıyla yapacağız. Sosyal konut projesi bunlardan biriydi, bugün kurasını çektik. Önümüzde 4,5 senelik bir süre var. Seçim sürecinde söz verdiğimiz tüm projeleri inşallah sırasıyla gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak yapacaklarımızın yanında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Uğur İbrahim Altay ve Karapınar Belediye Başkanı'mız Mehmet Yaka'nın verdiği sözler de bizim sözümüzdür. İnşallah söz verdiğimiz projelerle ilgili adımları hem Karapınar'ımızda hem 31 ilçemizde atmak suretiyle Konya'mıza hizmet edeceğiz."

31 Mart seçimlerinden sonra ülke için çalışmaya ara vermeden devam ettiklerini belirten Kurum, Karapınar'da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, Karapınar'ın, yapacakları sosyal konutlar, hükümet konağı, millet bahçesi, okullar ve diğer projelerin ardından ilçenin daha yaşanabilir ve gelişmiş hale geleceğini söyledi.

İlçede kentsel dönüşümde de son aşamaya gelindiğini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Bütün bu projeleri Konya'mızın manevi değerleriyle uyumlu bir şekilde, kültürümüzü koruyarak gerçekleştireceğiz. Konya'nın, Karapınar'ın bir evladı olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten geri durmayacağız. Verdiğimiz sözleri gerçekleştireceğiz. Bahsettiğim projeler gerçekleştiğinde Karapınar'ı çevresiyle, doğal güzellikleriyle, sosyal donatılarıyla modern bir şehir haline getireceğiz. Karapınar'ımızın 50 yılını 100 yılını tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyemiz ve hemşehrilerimizle el ele vererek çok daha yukarılara taşıyacağız."

Kurum, mübarek ramazan ayının tüm Türkiye ve İslam alemine hayırlı olmasını diledikten sonra, vatandaşlarla iftar yaptı.